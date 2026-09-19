Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Энрике Жоку - статистика

Ботев
9 сентября 2001 (25), Биссау
#28 | Полузащитник
177 см
Португалия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
0 : 3
19.09.2026
Ботев
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев
2 : 0
13.09.2026
Локомотив Пл
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 8 тур
Арда
2 : 3
04.09.2026
Ботев
74' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 22 тур
Фамаликан
1 : 0
24.02.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
11.02.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
4 : 2
29.01.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Арука
4 : 0
20.01.2023
Портимоненси
74' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Портимоненси
0 : 0
13.01.2023
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Бенфика
1 : 0
06.01.2023
Портимоненси
88' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Портимоненси
1 : 2
28.12.2022
Каза Пиа
73' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Портимоненси
1 : 2
13.11.2022
Брага
62' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
1 : 2
04.11.2022
Портимоненси
86' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
1 : 1
30.10.2022
Эшторил
1' - 60'
24'
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
1 : 0
24.10.2022
Портимоненси
1' - 67'
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
0 : 2
08.10.2022
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Визела
1 : 0
01.10.2022
Портимоненси
1' - 32'
Португалия. Примейра, 7 тур
Портимоненси
1 : 0
16.09.2022
Шавиш
90' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
4 : 0
10.09.2022
Портимоненси
1' - 46'
Португалия. Примейра, 5 тур
Портимоненси
1 : 0
04.09.2022
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Маритиму
0 : 1
27.08.2022
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Портимоненси
2 : 1
21.08.2022
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
15.08.2022
Портимоненси
58' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Портимоненси
0 : 1
07.08.2022
Боавишта
1' - 90'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
2
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+