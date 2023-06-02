Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Йоханнес Тартаротти - статистика

Завершил карьеру
2 августа 1999 (27)
#20 | Полузащитник
176 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альтах
16
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
02.06.2023
Альтах
1' - 59'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
1 : 1
27.05.2023
Аустрия Л
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 1
22.04.2023
Рид
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия Л
1 : 0
08.04.2023
Альтах
1' - 73'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 0
01.04.2023
Тироль
1' - 63'
59'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Зальцбург
1 : 1
19.03.2023
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия К
3 : 0
05.03.2023
Альтах
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Альтах
0 : 1
12.02.2023
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Аустрия Л
3 : 0
12.11.2022
Альтах
60' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
2 : 1
30.10.2022
Альтах
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
2 : 3
23.10.2022
Альтах
62' - 90'
89'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Альтах
1 : 0
16.10.2022
Хартберг
64' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
2 : 3
08.10.2022
Зальцбург
69' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рид
2 : 3
02.10.2022
Альтах
46' - 90'
70'
53'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
4 : 1
27.08.2022
Альтах
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
4 : 0
13.08.2022
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
3 : 2
07.08.2022
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Альтах
2 : 2
30.07.2022
Вольфсберг
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Хартберг
2 : 1
24.07.2022
Альтах
Был в запасе
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
5
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
9
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+