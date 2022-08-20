Йоханнес Тартаротти - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Йоханнес
|Фамилия
|Тартаротти
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 августа 1999 (23 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Йоханнес
|Фамилия
|Тартаротти
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 августа 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|85' - 90'
|Аустрия К
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|11
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|85' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|12.11.2022
|60' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|30.10.2022
|79' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|62' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|89'
|16.10.2022
|64' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|08.10.2022
|69' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|02.10.2022
|46' -90'
|Рид (Рид)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|70' 53'
|27.08.2022
|81' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|20.08.2022
|83' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|13.08.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|30.07.2022
|74' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Альтах (Альтах)