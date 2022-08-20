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    Йоханнес Тартаротти - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Йоханнес
    Фамилия Тартаротти
    Команда Альтах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 августа 1999 (23 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 85' - 90' Аустрия К 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 20 тур
    12.02.2023 Был в запасе Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
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