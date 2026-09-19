Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Никола Сольдо - статистика

Ботев
25 января 2001 (25), Штутгарт
#4 | Защитник
189 см
Хорватия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
0 : 3
19.09.2026
Ботев
1' - 52'
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев
2 : 0
13.09.2026
Локомотив Пл
1' - 90'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Арда
2 : 3
04.09.2026
Ботев
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайзерслаутерн
15
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Кайзерслаутерн
5 : 0
19.05.2024
Айнтрахт
66' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Герта
3 : 1
11.05.2024
Кайзерслаутерн
1' - 64'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
10.02.2024
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Эльверсберг
2 : 1
04.02.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
26.01.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
17.12.2023
Кайзерслаутерн
1' - 90'
52'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
09.12.2023
Герта
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Магдебург
4 : 1
02.12.2023
Кайзерслаутерн
63' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
26.11.2023
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Веен
2 : 1
12.11.2023
Кайзерслаутерн
1' - 87'
63'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
04.11.2023
Гройтер Фюрт
1' - 46'
41'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Кайзерслаутерн
3 : 3
28.10.2023
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Фортуна
4 : 3
21.10.2023
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
06.10.2023
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Оснабрюк
2 : 2
01.10.2023
Кайзерслаутерн
46' - 90'
78'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
24.09.2023
Ганза
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Карлсруэ
1 : 1
16.09.2023
Кайзерслаутерн
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
02.09.2023
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
1 : 2
25.08.2023
Кайзерслаутерн
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
18.08.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Главные новости
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
3
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
2
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
1
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
4
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+