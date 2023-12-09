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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Кайзерслаутерн - Герта
Кайзерслаутерн - Герта: обзор матча 09 декабря 2023
Кайзерслаутерн
09.12.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Герта
16'
А. Туре
49'
Ф. Нидерлехнер
81'
М. Кемпф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзерслаутерн - Герта
90'
+1
Желтая карточка
А. Бухалакис
90'
Желтая карточка
Т. Эрнст
Замена
К. Редондо
️️️️
Н. Сольдо
86'
Желтая карточка
K. Kraus
85'
81'
ГОЛ! 1:2!
М. Кемпф
Замена
L. Lobinger
️️️️
Т. Бойд
72'
Замена
K. Kraus
️️️️
М. Риттер
63'
60'
Замена
B. Hussein
️️️️
П. Клеменс
60'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
М. Дардаи
Красная карточка
А. Арему
59'
49'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Д. Кенни
46'
Замена
G. Christensen
️️️️
М. Винклер
46'
Замена
Ф. Резе
️️️️
Д. Шерхант
46'
Замена
Х. Табакович
️️️️
С. Превляк
Замена
А. Арему
️️️️
А. Туре
46'
Замена
Э. Дурм
️️️️
Ж. Циммер
46'
43'
Желтая карточка
М. Дардаи
ГОЛ! 1:0!
А. Туре
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
29
Ричмонд Тачи
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
7
Марлон Риттер
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
10
Мартен Винклер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
32
Афиз Арему
ОП
10
Филипп Клемент
АП
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
8
Bilal Hussein
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
18
Tony Rölke
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
24
Gustav Christensen
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Краль
3
Томяк
33
Эльведи
8
Циммер
27
Пухач
6
Туре
29
Тачи
21
Рашль
13
Бойд
7
Риттер
3-2-1-4
1
Эрнст
31
Дардаи
2
Кемпф
3
Кенни
33
Карбовник
37
Ляйстнер
8
Дардаи
7
Нидерлехнер
14
Превляк
7
Шерхант
10
Винклер
8
Циммер
37
Дурм
37
Дурм
8
Циммер
6
Туре
32
Арему
32
Арему
6
Туре
4
Сольдо
11
Редондо
11
Редондо
4
Сольдо
13
Бойд
9
9
13
Бойд
7
Риттер
5
5
7
Риттер
41
Клеменс
8
8
41
Клеменс
31
Дардаи
41
Бухалакис
41
Бухалакис
31
Дардаи
7
Шерхант
11
Резе
11
Резе
7
Шерхант
14
Превляк
9
Табакович
9
Табакович
14
Превляк
10
Винклер
24
24
10
Винклер
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Герта
16
Андреас Люте
ВР
10
Филипп Клемент
АП
31
Бен Золински
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
35
Мариус Герсбек
ВР
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
18
Tony Rölke
ЦФ
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
10
Филипп Клемент
АП
31
Бен Золински
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
18
Tony Rölke
ЦФ
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Кайзерслаутерн - Герта
1
1
3
Всего ударов по воротам
9
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
5
13
Количество передач
151
212
Сейвы
0
2
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Фритц Вальтер
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