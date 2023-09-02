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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Кайзерслаутерн - Нюрнберг
Кайзерслаутерн - Нюрнберг: обзор матча 02 сентября 2023
Кайзерслаутерн
02.09.2023, суббота, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Нюрнберг
19'
Р. Тачи
26'
Т. Пухач
30'
Р. Ахе
37'
Л. Шлаймер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзерслаутерн - Нюрнберг
88'
Красная карточка
К. Матениа
Замена
D. Hanslik
️️️️
М. Риттер
81'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Р. Ахе
71'
68'
Замена
Т. Хандверкер
️️️️
Л. Шлаймер
61'
Замена
Д. Узун
️️️️
Т. Думан
Замена
К. Редондо
️️️️
Р. Тачи
59'
Замена
А. Арему
️️️️
Ю. Нихуэс
59'
55'
Замена
C. Daferner
️️️️
Д. Хаяси
55'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Б. Голлер
52'
Желтая карточка
Б. Голлер
Замена
A. Opoku
️️️️
Т. Рашль
46'
37'
ГОЛ! 3:1!
Л. Шлаймер
Пас отдал
Б. Голлер
ГОЛ! 3:0!
Р. Ахе
Пас отдал
Т. Пухач
30'
ГОЛ! 2:0!
Т. Пухач
Пас отдал
М. Риттер
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Тачи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
29
Ричмонд Тачи
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
30
Ali Loune
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
32
Афиз Арему
ОП
13
Терренс Бойд
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
Нюрнберг
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
42
Джан Узун
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
33
Christoph Daferner
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
3-2-1-4
1
Краль
27
Пухач
8
Циммер
3
Томяк
16
Нихуэс
29
Тачи
21
Рашль
9
Ахе
7
Риттер
5
33
Эльведи
4-3-1-2
26
Матениа
30
Гьямера
19
Хюбнер
11
Браун
38
Хорн
30
8
Думан
44
14
Голлер
37
Шлаймер
91
Хаяси
16
Нихуэс
32
Арему
32
Арему
16
Нихуэс
9
Ахе
13
Бойд
13
Бойд
9
Ахе
7
Риттер
19
19
7
Риттер
21
Рашль
17
17
21
Рашль
29
Тачи
11
Редондо
11
Редондо
29
Тачи
37
Шлаймер
29
Хандверкер
29
Хандверкер
37
Шлаймер
8
Думан
42
Узун
42
Узун
8
Думан
14
Голлер
15
Унгбо
15
Унгбо
14
Голлер
91
Хаяси
33
33
91
Хаяси
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
16
Андреас Люте
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
17
Йенс Кастроп
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
Остались в запасе
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
17
Йенс Кастроп
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Кайзерслаутерн - Нюрнберг
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
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5 : 2
28.10.2026
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