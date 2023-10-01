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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Оснабрюк - Кайзерслаутерн
Оснабрюк - Кайзерслаутерн: обзор матча 01 октября 2023
Оснабрюк
01.10.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Кайзерслаутерн
17'
Э. Энгельхардт
37'
М. Кюизанс (П)
45+2'
Ю. Нихуэс
90+8'
Б. Томяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Кайзерслаутерн
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
Б. Томяк
90'
+5
Пенальти не реализован!
Т. Бойд
88'
Замена
L. Lobinger
️️️️
Ж. Циммер
Замена
J. Verhoek
️️️️
Э. Энгельхардт
86'
Желтая карточка
F. Kleinhansl
85'
Замена
M. Thalhammer
️️️️
Д. Гнаасе
85'
Желтая карточка
Б. Айдини
84'
82'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Ю. Нихуэс
78'
Желтая карточка
Н. Сольдо
76'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Р. Тачи
Замена
H. Rorig
️️️️
J. Wulff
74'
Замена
Н. Ниман
️️️️
К. Конте
64'
Замена
L. Kunze
️️️️
Р. Теше
64'
62'
Желтая карточка
Т. Пухач
46'
Замена
A. Opoku
️️️️
К. Редондо
46'
Замена
Н. Сольдо
️️️️
K. Kraus
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Ю. Нихуэс
Пас отдал
Т. Рашль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Кюизанс
37'
36'
Желтая карточка
К. Редондо
Желтая карточка
J. Verhoek
20'
Желтая карточка
Р. Теше
19'
ГОЛ! 1:0!
Э. Энгельхардт
Пас отдал
J. Wulff
17'
15'
Пенальти не реализован!
K. Kraus
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
7
Башким Айдини
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
29
Ричмонд Тачи
ЦП
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Оснабрюк
39
Florian Bähr
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
23
John Verhoek
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
10
Филипп Клемент
АП
29
Philipp Hercher
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
4-4-2
22
Грил
7
Айдини
2
3
4
27
Кюизанс
8
Теше
10
26
Гнаасе
10
Конте
18
Энгельхардт
3-2-1-4
1
Краль
3
Томяк
8
Циммер
27
Пухач
29
Тачи
16
Нихуэс
21
Рашль
33
Эльведи
5
11
Редондо
9
Ахе
8
Теше
13
13
8
Теше
18
Энгельхардт
23
23
18
Энгельхардт
10
3
3
10
26
Гнаасе
8
8
26
Гнаасе
10
Конте
7
Ниман
7
Ниман
10
Конте
5
4
Сольдо
4
Сольдо
5
16
Нихуэс
10
Клемент
10
Клемент
16
Нихуэс
8
Циммер
9
9
8
Циммер
11
Редондо
17
17
11
Редондо
29
Тачи
13
Бойд
13
Бойд
29
Тачи
Остались в запасе
Оснабрюк
Кайзерслаутерн
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Lars Kehl
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
16
Андреас Люте
ВР
29
Philipp Hercher
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Lars Kehl
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
29
Philipp Hercher
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Оснабрюк - Кайзерслаутерн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
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