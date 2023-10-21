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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Фортуна - Кайзерслаутерн
Фортуна - Кайзерслаутерн: обзор матча 21 октября 2023
Фортуна
21.10.2023, суббота, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
4 : 3
Завершен
Кайзерслаутерн
37'
А. Танака
50'
М. Циммерманн
57'
Ф. Клаус
64'
А. Танака
21'
Р. Тачи
30'
Д. Зиберт (АГ)
32'
М. Риттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Кайзерслаутерн
90'
+3
Желтая карточка
К. Редондо
Желтая карточка
М. Соботтка
90'
+1
Замена
Н. Гавори
️️️️
E. Iyoha
90'
+1
Желтая карточка
T. Uchino
86'
86'
Замена
P. Hercher
️️️️
Ж. Циммер
Замена
T. Uchino
️️️️
Ф. Клаус
83'
Замена
Й. Немец
️️️️
С. Аппелькамп
80'
Желтая карточка
В. Вермей
79'
Замена
М. Соботтка
️️️️
В. Вермей
79'
75'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
М. Риттер
74'
Замена
L. Lobinger
️️️️
Р. Тачи
ГОЛ! 4:3!
А. Танака
64'
62'
Замена
A. Opoku
️️️️
Ю. Нихуэс
ГОЛ! 3:3!
Ф. Клаус
Пас отдал
М. Циммерманн
57'
ГОЛ! 2:3!
М. Циммерманн
50'
46'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Р. Ахе
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Х. Цолис
46'
ГОЛ! 1:3!
А. Танака
Пас отдал
Д. Зиберт
37'
32'
ГОЛ! 0:3!
М. Риттер
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Зиберт
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тачи
Желтая карточка
Ф. Клаус
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
3
Борис Томяк
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
29
Ричмонд Тачи
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
10
Филипп Клемент
АП
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
3-4-2-1
33
Кастенмайер
25
Циммерманн
5
Зиберт
30
8
22
Танака
30
Клаус
16
Энгельхардт
17
Цолис
8
Аппелькамп
9
Вермей
3-2-1-4
1
Краль
3
Томяк
4
Сольдо
8
Циммер
16
Нихуэс
29
Тачи
21
Рашль
7
Риттер
11
Редондо
33
Эльведи
9
Ахе
8
34
Гавори
34
Гавори
8
30
Клаус
22
22
30
Клаус
17
Цолис
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
17
Цолис
9
Вермей
31
Соботтка
31
Соботтка
9
Вермей
8
Аппелькамп
11
Немец
11
Немец
8
Аппелькамп
7
Риттер
10
Клемент
10
Клемент
7
Риттер
29
Тачи
9
9
29
Тачи
8
Циммер
29
29
8
Циммер
16
Нихуэс
17
17
16
Нихуэс
9
Ахе
13
Бойд
13
Бойд
9
Ахе
Остались в запасе
Фортуна
Кайзерслаутерн
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
16
Андреас Люте
ВР
5
Kevin Kraus
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
5
Kevin Kraus
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Фортуна - Кайзерслаутерн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
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