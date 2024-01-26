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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Кайзерслаутерн - Шальке-04
Кайзерслаутерн - Шальке-04: обзор матча 26 января 2024
Кайзерслаутерн
26.01.2024, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Шальке-04
10'
Р. Ахе
59'
Р. Ахе
67'
Ф. Стоилькович
70'
A. Opoku
51'
Д. Чурлинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзерслаутерн - Шальке-04
89'
Желтая карточка
П. Зегуйн
Замена
К. Редондо
️️️️
Т. Пухач
88'
Замена
Ж. Циммер
️️️️
Ф. Ронстадт
87'
74'
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
С. Теродде
74'
Замена
Д. Латца
️️️️
Т. Мор
74'
Замена
Х. Матрисиани
️️️️
С. Брюннер
ГОЛ! 4:1!
A. Opoku
Пас отдал
Т. Пухач
70'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
Б. Томяк
67'
Замена
A. Opoku
️️️️
Р. Ахе
61'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
М. Риттер
61'
Замена
B. Simakala
️️️️
Р. Тачи
61'
ГОЛ! 2:1!
Р. Ахе
Пас отдал
Р. Тачи
59'
58'
Замена
Б. Ласм
️️️️
К. Топп
55'
Желтая карточка
Д. Чурлинов
Желтая карточка
Ю. Нихуэс
55'
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Чурлинов
Пас отдал
К. Караман
46'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Л. Темпельман
ГОЛ! 1:0!
Р. Ахе
10'
9'
Желтая карточка
С. Брюннер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
26
Филип Калоц
ЦП
7
Марлон Риттер
(К)
ЦФ
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
20
Лино Темпельман
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
(К)
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Кайзерслаутерн
4
Никола Сольдо
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
21
Тобиас Рашль
АП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
30
Avdo Spahic
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Шальке-04
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
46
Данни Латца
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
44
Niklas Castelle
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
3-3-1-3
1
Краль
6
Туре
3
Томяк
33
Эльведи
27
Пухач
16
Нихуэс
34
Ронстадт
26
Калоц
9
Ахе
29
Тачи
7
Риттер
4-2-1-3
1
Ферманн
27
Брюннер
26
Калас
32
Баумгартль
2
Джон Маркин
20
Темпельман
30
Зегуйн
7
Мор
9
Теродде
19
Караман
9
Топп
34
Ронстадт
8
Циммер
8
Циммер
34
Ронстадт
27
Пухач
11
Редондо
11
Редондо
27
Пухач
29
Тачи
7
7
29
Тачи
9
Ахе
17
17
9
Ахе
7
Риттер
81
Стоилькович
81
Стоилькович
7
Риттер
27
Брюннер
41
Матрисиани
41
Матрисиани
27
Брюннер
7
Мор
46
Латца
46
Латца
7
Мор
20
Темпельман
21
Чурлинов
21
Чурлинов
20
Темпельман
9
Топп
11
Ласм
11
Ласм
9
Топп
9
Теродде
7
Кабадайи
7
Кабадайи
9
Теродде
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Шальке-04
4
Никола Сольдо
ЦЗ
21
Тобиас Рашль
АП
30
Avdo Spahic
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
44
Niklas Castelle
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
4
Никола Сольдо
ЦЗ
21
Тобиас Рашль
АП
30
Avdo Spahic
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
44
Niklas Castelle
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Кайзерслаутерн - Шальке-04
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
14
13
Офсайды
0
3
Количество передач
304
486
Сейвы
4
2
Точность передач %
64
77
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Робин Браун
(Вупперталь)
Стадион:
Фритц Вальтер
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