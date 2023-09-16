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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Карлсруэ - Кайзерслаутерн
Карлсруэ - Кайзерслаутерн: обзор матча 16 сентября 2023
Карлсруэ
16.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
45+5'
М. Ванитцек (П)
5'
Р. Ахе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлсруэ - Кайзерслаутерн
83'
Замена
Н. Сольдо
️️️️
Ж. Циммер
81'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Р. Ахе
Замена
Д. Бурнич
️️️️
Л. Йенсен
68'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
И. Матанович
68'
Замена
Д. Бросински
️️️️
М. Ванитцек
68'
61'
Замена
A. Opoku
️️️️
Р. Тачи
60'
Замена
D. Hanslik
️️️️
М. Риттер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ванитцек
45'
+5
45'
Желтая карточка
Т. Пухач
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ахе
Пас отдал
Ж. Циммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
30
Патрик Древес
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
29
Ричмонд Тачи
ЦП
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
5
Kevin Kraus
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
30
Eren Ozturk
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
10
Филипп Клемент
АП
21
Hendrick Zuck
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
3-3-1-4
2
Юнг
32
Бормут
16
Хайзе
8
Гондорф
31
Йенсен
10
Ванитцек
8
Небель
30
Древес
28
24
Шлюзенер
31
Матанович
3-2-1-4
1
Краль
3
Томяк
8
Циммер
27
Пухач
29
Тачи
16
Нихуэс
21
Рашль
33
Эльведи
7
Риттер
9
Ахе
5
10
Ванитцек
18
Бросински
18
Бросински
10
Ванитцек
31
Йенсен
27
Бурнич
27
Бурнич
31
Йенсен
31
Матанович
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
31
Матанович
8
Циммер
4
Сольдо
4
Сольдо
8
Циммер
29
Тачи
17
17
29
Тачи
7
Риттер
19
19
7
Риттер
9
Ахе
13
Бойд
13
Бойд
9
Ахе
Остались в запасе
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
16
Андреас Люте
ВР
10
Филипп Клемент
АП
21
Hendrick Zuck
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
10
Филипп Клемент
АП
21
Hendrick Zuck
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Карлсруэ - Кайзерслаутерн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
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0 : 1
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