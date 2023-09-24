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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Кайзерслаутерн - Ганза
Кайзерслаутерн - Ганза: обзор матча 24 сентября 2023
Кайзерслаутерн
24.09.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Ганза
3'
Т. Рашль
17'
K. Kraus
83'
Р. Ахе
29'
Ж. Брумадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзерслаутерн - Ганза
Замена
H. Zuck
️️️️
Т. Пухач
90'
+4
86'
Желтая карточка
С. Василиадис
Замена
Т. Бойд
️️️️
Р. Ахе
85'
ГОЛ! 3:1!
Р. Ахе
Пас отдал
К. Редондо
83'
83'
Замена
C. Kinsombi
️️️️
К. Шумахер
83'
Замена
К. Прегер
️️️️
N. Neidhart
Замена
D. Hanslik
️️️️
Р. Тачи
79'
Замена
Н. Сольдо
️️️️
Ю. Нихуэс
78'
64'
Замена
А. Россипал
️️️️
Д. Россбах
64'
Замена
С. Ингелссон
️️️️
D. Dressel
64'
Замена
С. Сингх
️️️️
Я. Бахман
54'
Желтая карточка
Д. Россбах
Замена
К. Редондо
️️️️
Т. Рашль
46'
Желтая карточка
Т. Пухач
45'
+3
Желтая карточка
Т. Рашль
42'
29'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Брумадо
Пас отдал
К. Шумахер
ГОЛ! 2:0!
K. Kraus
Пас отдал
Т. Пухач
17'
ГОЛ! 1:0!
Т. Рашль
Пас отдал
М. Риттер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
29
Ричмонд Тачи
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Ганза
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
10
Кевин Шумахер
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
10
Филипп Клемент
АП
13
Терренс Бойд
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
3-2-1-4
1
Краль
27
Пухач
8
Циммер
3
Томяк
16
Нихуэс
29
Тачи
21
Рашль
9
Ахе
7
Риттер
5
33
Эльведи
2-3-5
16
ван дер Верфф
15
Дэвид
14
Бахман
14
19
Василиадис
25
Колке
9
Переа
10
Шумахер
7
4
Россбах
16
Нихуэс
4
Сольдо
4
Сольдо
16
Нихуэс
9
Ахе
13
Бойд
13
Бойд
9
Ахе
27
Пухач
21
21
27
Пухач
21
Рашль
11
Редондо
11
Редондо
21
Рашль
29
Тачи
19
19
29
Тачи
10
Шумахер
7
7
10
Шумахер
14
Бахман
9
Сингх
9
Сингх
14
Бахман
4
Россбах
19
Россипал
19
Россипал
4
Россбах
7
10
Прегер
10
Прегер
7
14
6
Ингелссон
6
Ингелссон
14
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Ганза
16
Андреас Люте
ВР
10
Филипп Клемент
АП
29
Philipp Hercher
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
1
Нильс Кербер
ВР
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
10
Филипп Клемент
АП
29
Philipp Hercher
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Кайзерслаутерн - Ганза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
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2 : 1
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