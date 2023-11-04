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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт: обзор матча 04 ноября 2023
Кайзерслаутерн
04.11.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Гройтер Фюрт
22'
Д. Юнг
54'
Ю. Грин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт
Замена
D. Hanslik
️️️️
A. Opoku
86'
78'
Замена
Д. Абиама
️️️️
O. Mhamdi
78'
Замена
Д. Србени
️️️️
А. Зиб
Замена
Ю. Нихуэс
️️️️
М. Риттер
78'
Красная карточка
Б. Томяк
69'
62'
Желтая карточка
Л. Петков
57'
Замена
D. Michalski
️️️️
Ж. Иттер
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ю. Грин
Желтая карточка
Ю. Краль
52'
Замена
К. Редондо
️️️️
Р. Тачи
46'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Т. Рашль
46'
Замена
A. Opoku
️️️️
Н. Сольдо
46'
Желтая карточка
Н. Сольдо
41'
32'
Замена
O. Mhamdi
️️️️
С. Аста
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Юнг
Пас отдал
Ю. Грин
Желтая карточка
Т. Рашль
16'
13'
Желтая карточка
С. Аста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
8
Жан Циммер
(К)
ЦЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
29
Ричмонд Тачи
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
13
Терренс Бойд
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
66
Maximilian Dietz
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
21
Hendrick Zuck
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
4
Damian Michalski
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-1-1-4
1
Краль
27
Пухач
8
Циммер
3
Томяк
4
Сольдо
29
Тачи
21
Рашль
13
Бойд
33
Эльведи
5
7
Риттер
4-3-3
40
Урбиг
2
Аста
4
Хаддади
21
Юнг
27
Иттер
66
18
Вагнер
37
Грин
10
Хргота
9
Зиб
19
Лемперле
7
Риттер
16
Нихуэс
16
Нихуэс
7
Риттер
21
Рашль
10
Клемент
10
Клемент
21
Рашль
19
19
4
Сольдо
17
17
4
Сольдо
29
Тачи
11
Редондо
11
Редондо
29
Тачи
27
Иттер
4
4
27
Иттер
2
Аста
22
22
2
Аста
18
Абиама
18
Абиама
9
Зиб
7
Србени
7
Србени
9
Зиб
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
1
Андреас Линде
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фритц Вальтер
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