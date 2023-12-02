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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Магдебург - Кайзерслаутерн
Магдебург - Кайзерслаутерн: обзор матча 02 декабря 2023
Магдебург
02.12.2023, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
17'
Л. Кастаньос
51'
Х. Бокхорн
75'
К. Кремпицки
86'
К. Пиччини (П)
25'
Т. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Кайзерслаутерн
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Пиччини
86'
Замена
A. Nollenberger
️️️️
Л. Шулер
82'
Замена
А. Хоти
️️️️
S. Gnaka
82'
76'
Замена
К. Редондо
️️️️
М. Риттер
76'
Замена
P. Hercher
️️️️
Р. Тачи
ГОЛ! 3:1!
К. Кремпицки
75'
Замена
К. Кремпицки
️️️️
А. Конде
68'
Замена
Л. Шулер
️️️️
Л. Кастаньос
67'
63'
Замена
Н. Сольдо
️️️️
K. Kraus
63'
Замена
D. Hanslik
️️️️
Т. Бойд
Желтая карточка
Л. Кастаньос
62'
Замена
T. Ito
️️️️
Б. Атик
59'
Желтая карточка
А. Конде
58'
ГОЛ! 2:1!
Х. Бокхорн
Пас отдал
Б. Атик
51'
Желтая карточка
Х. Бокхорн
30'
25'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бойд
Пас отдал
Ж. Циммер
19'
Желтая карточка
Ж. Циммер
ГОЛ! 1:0!
Л. Кастаньос
Пас отдал
S. Gnaka
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
6
Амара Конде
(К)
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
23
Бариш Атик
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
8
Жан Циммер
(К)
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
29
Ричмонд Тачи
ЦП
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
13
Терренс Бойд
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
4
Анди Хоти
ЦЗ
13
Коннор Кремпицки
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
17
Tatsuya Ito
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
21
Hendrick Zuck
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
4-2-1-4
19
Белл Белл
12
Пиччини
8
7
Бокхорн
23
Эльфадли
6
Конде
10
Амаечи
23
Атик
9
Кастаньос
15
Хебер
1
4-2-1-3
1
Краль
6
Туре
33
Эльведи
8
Циммер
27
Пухач
29
Тачи
16
Нихуэс
21
Рашль
5
7
Риттер
13
Бойд
8
4
Хоти
4
Хоти
8
6
Конде
13
Кремпицки
13
Кремпицки
6
Конде
Шулер
17
17
Шулер
23
Атик
17
17
23
Атик
9
Кастаньос
18
Шулер
18
Шулер
9
Кастаньос
5
4
Сольдо
4
Сольдо
5
7
Риттер
11
Редондо
11
Редондо
7
Риттер
29
Тачи
29
29
29
Тачи
13
Бойд
19
19
13
Бойд
Остались в запасе
Магдебург
Кайзерслаутерн
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
21
Hendrick Zuck
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
21
Hendrick Zuck
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Магдебург - Кайзерслаутерн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Экснер
(Мюнстер)
Стадион:
Авнет Арена
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