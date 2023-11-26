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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Кайзерслаутерн - Хольштайн
Кайзерслаутерн - Хольштайн: обзор матча 26 ноября 2023
Кайзерслаутерн
26.11.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Хольштайн
16'
Б. Пихлер
44'
Ф. Арп
58'
Б. Пихлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзерслаутерн - Хольштайн
85'
Замена
М. Ивежич
️️️️
Ф. Сандер
81'
Замена
Л. Розенбом
️️️️
Ф. Порат
81'
Замена
Ш. Мачино
️️️️
Б. Пихлер
Замена
D. Hanslik
️️️️
М. Риттер
80'
Замена
P. Hercher
️️️️
Т. Бойд
80'
68'
Замена
B. Simakala
️️️️
Ф. Арп
68'
Замена
М. Шульц
️️️️
С. Скрыбски
58'
ГОЛ! 0:3!
Б. Пихлер
Пас отдал
Т. Роте
Замена
Т. Рашль
️️️️
Ф. Клемент
46'
Замена
Э. Дурм
️️️️
Ж. Циммер
46'
Замена
А. Туре
️️️️
H. Zuck
46'
Желтая карточка
М. Риттер
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
С. Скрыбски
44'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Арп
Пас отдал
Ф. Сандер
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Пихлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
8
Жан Циммер
(К)
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
29
Ричмонд Тачи
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
5
Kevin Kraus
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
21
Тобиас Рашль
АП
29
Philipp Hercher
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
1
Noah Oberbeck
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
3-2-1-4
1
Краль
27
Пухач
8
Циммер
33
Эльведи
16
Нихуэс
29
Тачи
10
Клемент
5
13
Бойд
7
Риттер
21
3-1-3-1-3
8
Беккер
3
4
Роте
4
Эррас
16
Сандер
90
Холтби
11
Пихлер
7
Скрыбски
27
Порат
7
Арп
1
Вайнер
8
Циммер
37
Дурм
37
Дурм
8
Циммер
21
6
Туре
6
Туре
21
10
Клемент
21
Рашль
21
Рашль
10
Клемент
13
Бойд
29
29
13
Бойд
7
Риттер
19
19
7
Риттер
27
Порат
23
Розенбом
23
Розенбом
27
Порат
7
Скрыбски
10
Шульц
10
Шульц
7
Скрыбски
16
Сандер
5
Ивежич
5
Ивежич
16
Сандер
7
Арп
7
7
7
Арп
11
Пихлер
18
Мачино
18
Мачино
11
Пихлер
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Хольштайн
16
Андреас Люте
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
31
Marcel Engelhardt
ВР
1
Noah Oberbeck
ВР
21
Николай Ремберг
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
1
Noah Oberbeck
ВР
21
Николай Ремберг
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Кайзерслаутерн - Хольштайн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Фритц Вальтер
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