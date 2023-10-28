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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Кайзерслаутерн - Гамбург
Кайзерслаутерн - Гамбург: обзор матча 28 октября 2023
Кайзерслаутерн
28.10.2023, суббота, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Гамбург
13'
Б. Томяк
24'
М. Риттер
54'
Т. Бойд
10'
Р. Глатцель
65'
Р. Глатцель
73'
М. Мухайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзерслаутерн - Гамбург
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Т. Рашль
89'
87'
Желтая карточка
Г. Рамуш
86'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Р. Кенигсдорффер
Замена
Ю. Нихуэс
️️️️
Т. Бойд
81'
79'
Желтая карточка
М. Мухайм
73'
ГОЛ! 3:3!
М. Мухайм
Пас отдал
Р. Кенигсдорффер
Замена
A. Opoku
️️️️
Р. Тачи
71'
Замена
D. Hanslik
️️️️
М. Риттер
71'
65'
ГОЛ! 3:2!
Р. Глатцель
Пас отдал
Й. Мефферт
62'
Замена
А. Немет
️️️️
М. Хейер
ГОЛ! 3:1!
Т. Бойд
Пас отдал
Т. Рашль
54'
53'
Желтая карточка
И. Ферай
Желтая карточка
Т. Бойд
49'
35'
Желтая карточка
М. Хейер
ГОЛ! 2:1!
М. Риттер
Пас отдал
Р. Тачи
24'
ГОЛ! 1:1!
Б. Томяк
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Глатцель
Пас отдал
Б. Джатта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
8
Жан Циммер
(К)
ЦЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
29
Ричмонд Тачи
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
13
Терренс Бойд
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
28
Йонас Мефферт
(К)
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
90
Андраш Немет
ЦФ
3-1-1-5
1
Краль
4
Сольдо
8
Циммер
3
Томяк
29
Тачи
21
Рашль
33
Эльведи
7
Риттер
11
Редондо
5
13
Бойд
4-3-1-2
1
Фернандес
5
Хейер
5
Рамуш
6
Хаджикадунич
28
Мухайм
10
Ферай
28
Мефферт
8
Бенеш
11
Кенигсдорффер
18
Джатта
19
Глатцель
13
Бойд
16
Нихуэс
16
Нихуэс
13
Бойд
21
Рашль
10
Клемент
10
Клемент
21
Рашль
7
Риттер
19
19
7
Риттер
29
Тачи
17
17
29
Тачи
11
Кенигсдорффер
21
Озтюнали
21
Озтюнали
11
Кенигсдорффер
5
Хейер
90
Немет
90
Немет
5
Хейер
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Гамбург
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
31
Матео Рааб
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Кайзерслаутерн - Гамбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Фритц Вальтер
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