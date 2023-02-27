Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глеб Комбаров - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Глеб
    Отчество Александрович
    Фамилия Комбаров
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 2003 (20 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 Был в запасе Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 Был в запасе Звезда (Санкт-Петербург) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    02.11.2022 90' -90' Родина (Москва) 3:4 Звезда (Санкт-Петербург)
    • Читайте нас: 
    11