Глеб Комбаров - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Комбаров
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 2003 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Комбаров
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 2003 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|02.11.2022
|90' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)