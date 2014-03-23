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    Ринат Мавлетдинов - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Ринат
    Отчество Тахирович
    Фамилия Мавлетдинов
    Команда Сатурн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1988 (34 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 17 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:4 Оренбург (Оренбург)
    11.05.2014 60' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Луч (Владивосток)
    05.05.2014 57' -90' Луч (Владивосток) 4:0 Енисей (Красноярск)
    30.04.2014 1' -52' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Луч (Владивосток)
    26.04.2014 46' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Сочи (Сочи)
    90'
    21.04.2014 1' -65' Мордовия (Саранск) 1:0 Луч (Владивосток)
    14.04.2014 74' -90' Луч (Владивосток) 0:3 Арсенал (Тула)
    09.04.2014 78' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Луч (Владивосток)
    04.04.2014 46' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Ротор (Волгоград)
    23.03.2014 76' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    09.03.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:1 Балтика (Калининград)
    30.09.2013 84' -90' Сочи (Сочи) 1:1 Луч (Владивосток)
    22.09.2013 1' -34' Луч (Владивосток) 1:1 Мордовия (Саранск)
    16.09.2013 63' -90' Арсенал (Тула) 0:3 Луч (Владивосток)
    90'
    10.09.2013 67' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Торпедо (Москва)
    23.07.2013 1' -42' Луч (Владивосток) 1:0 Уфа (Уфа)
    18.07.2013 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:0 Луч (Владивосток)
    13.07.2013 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Шинник (Ярославль)
    07.07.2013 1' -70' Оренбург (Оренбург) 1:0 Луч (Владивосток)
    17'
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