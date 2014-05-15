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Ринат Мавлетдинов
Статистика
Ринат Мавлетдинов - статистика
Завершил карьеру
9 сентября 1988 (38)
#14 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
17
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Луч
1 : 4
15.05.2014
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
11.05.2014
Луч
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Луч
4 : 0
05.05.2014
Енисей
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
1 : 1
30.04.2014
Луч
1' - 52'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
0 : 1
26.04.2014
Сочи
46' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Мордовия
1 : 0
21.04.2014
Луч
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Луч
0 : 3
14.04.2014
Арсенал
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Торпедо
2 : 0
09.04.2014
Луч
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2 : 1
04.04.2014
Ротор
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
1 : 0
23.03.2014
Спартак-Нальчик
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1 : 1
09.03.2014
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1 : 1
30.09.2013
Луч
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
1 : 1
22.09.2013
Мордовия
1' - 34'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
0 : 3
16.09.2013
Луч
63' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
0 : 0
10.09.2013
Торпедо
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
1 : 0
23.07.2013
Уфа
1' - 42'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химик
1 : 0
18.07.2013
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Луч
0 : 1
13.07.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
1 : 0
07.07.2013
Луч
1' - 70'
17'
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