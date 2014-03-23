Ринат Мавлетдинов - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Ринат
|Отчество
|Тахирович
|Фамилия
|Мавлетдинов
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Ринат
|Отчество
|Тахирович
|Фамилия
|Мавлетдинов
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|17
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:4
|Оренбург (Оренбург)
|11.05.2014
|60' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|05.05.2014
|57' -90'
|Луч (Владивосток)
|4:0
|Енисей (Красноярск)
|30.04.2014
|1' -52'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|26.04.2014
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|90'
|21.04.2014
|1' -65'
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|14.04.2014
|74' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Арсенал (Тула)
|09.04.2014
|78' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|04.04.2014
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|23.03.2014
|76' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|09.03.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|30.09.2013
|84' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|22.09.2013
|1' -34'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Мордовия (Саранск)
|16.09.2013
|63' -90'
|Арсенал (Тула)
|0:3
|Луч (Владивосток)
|90'
|10.09.2013
|67' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|23.07.2013
|1' -42'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|18.07.2013
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|13.07.2013
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|07.07.2013
|1' -70'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|17'