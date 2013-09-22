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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Мордовия
Луч - Мордовия: обзор матча 22 сентября 2013
Луч
22.09.2013, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
90'
Г. Джиоев
68'
А. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Мордовия
90'
+1
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:1!
Г. Джиоев
90'
87'
Желтая карточка
М. Терентьев
Желтая карточка
А. Романович
81'
79'
Замена
М. Терентьев
️️️️
В. Божович
Замена
А. Кацаев
️️️️
Г. Тетрашвили
72'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
Д. Кудряшов
71'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
70'
68'
ГОЛ! 0:1!
А. Иванов
65'
Замена
В. Гаглоев
️️️️
А. Пазин
Замена
И. Михалев
️️️️
Д. Дорожкин
63'
Желтая карточка
Г. Джиоев
58'
45'
Желтая карточка
В. Пономарев
Замена
Д. Клопков
️️️️
Р. Мавлетдинов
34'
30'
Желтая карточка
М. Перендиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Луч
55
Артем Штанько
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
Мордовия
35
Роман Калюжный
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
3-2-4-1
56
Довбня
67
Колычев
12
Пономаренко
23
Джиоев
2
Кренделев
25
Семочко
14
Мавлетдинов
13
Кудряшов
3
Тетрашвили
35
Романович
13
Дорожкин
3-1-4-2
1
Коченков
40
Перендиа
19
Пономарев
12
Божович
11
Пазин
88
Иванов
8
Бобер
2
Димидко
9
Мухаметшин
48
Луценко
93
Маркин
14
Мавлетдинов
44
Клопков
44
Клопков
14
Мавлетдинов
13
Кудряшов
56
Гриднев
56
Гриднев
13
Кудряшов
3
Тетрашвили
10
Кацаев
10
Кацаев
3
Тетрашвили
13
Дорожкин
39
Михалев
39
Михалев
13
Дорожкин
12
Божович
37
Терентьев
37
Терентьев
12
Божович
11
Пазин
27
Гаглоев
27
Гаглоев
11
Пазин
9
Мухаметшин
10
Кириченко
10
Кириченко
9
Мухаметшин
Остались в запасе
Луч
Мордовия
55
Артем Штанько
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Луч - Мордовия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Динамо
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