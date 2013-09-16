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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Луч
Арсенал - Луч: обзор матча 16 сентября 2013
Арсенал
16.09.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 3
Завершен
Луч
50'
Д. Дорожкин
71'
И. Михалев
90+1'
Р. Мавлетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Луч
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Р. Мавлетдинов
83'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Г. Тетрашвили
71'
ГОЛ! 0:2!
И. Михалев
Замена
Д. Шилов
️️️️
А. Лях
66'
Замена
М. Лепский
️️️️
С. Игнатьев
66'
65'
Замена
И. Михалев
️️️️
Д. Дорожкин
63'
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
Д. Клопков
Желтая карточка
Д. Смирнов
61'
57'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
В. Романенко
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дорожкин
Пас отдал
В. Кренделев
Замена
С. Маслов
️️️️
Р. Тимохин
46'
34'
Желтая карточка
В. Романенко
Желтая карточка
А. Кутьин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аленичев
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
3-2-3-2
1
Филимонов
14
Лозенков
18
Сухарев
22
Ершов
18
Кашчелан
90
Лях
27
Игнатьев
24
Смирнов
8
Макаренко
48
Кутьин
45
Тимохин
3-2-3-1-1
56
Довбня
67
Колычев
12
Пономаренко
23
Джиоев
25
Семочко
2
Кренделев
3
Тетрашвили
44
Клопков
35
Романович
77
Романенко
13
Дорожкин
90
Лях
9
Шилов
9
Шилов
90
Лях
27
Игнатьев
77
Лепский
77
Лепский
27
Игнатьев
45
Тимохин
14
Маслов
14
Маслов
45
Тимохин
44
Клопков
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
44
Клопков
77
Романенко
56
Гриднев
56
Гриднев
77
Романенко
3
Тетрашвили
10
Кацаев
10
Кацаев
3
Тетрашвили
13
Дорожкин
39
Михалев
39
Михалев
13
Дорожкин
Остались в запасе
Арсенал
Луч
33
Эрик Салкич
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Аленичев
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
33
Эрик Салкич
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Аленичев
Статистика матча Арсенал - Луч
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Арсенал
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