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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Спартак-Нальчик
Луч - Спартак-Нальчик: обзор матча 23 марта 2014
Луч
23.03.2014, воскресенье, 06:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
41'
Ш. Асильдаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Спартак-Нальчик
Желтая карточка
А. Довбня
90'
+1
86'
Замена
З. Макоев
️️️️
И. Киреев
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
Р. Корян
85'
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
Д. Кудряшов
76'
75'
Замена
Д. Галин
️️️️
А. Рябокобыленко
74'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
72'
Желтая карточка
С. Костин
66'
Замена
А. Панюков
️️️️
Р. Болов
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Кацаев
66'
59'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
К. Суслов
55'
Желтая карточка
Р. Болов
Замена
А. Бураев
️️️️
Ш. Асильдаров
44'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Асильдаров
41'
Желтая карточка
В. Романенко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
35
Анатолий Романович
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-2-3-2
56
Довбня
12
Пономаренко
19
Пономарев
26
Бендзь
23
Могилевский
25
Семочко
35
Романович
13
Кудряшов
10
Кацаев
9
Асильдаров
9
Корян
3-1-4-1-1
22
Цыган
3
Костин
14
Джикия
91
Суслов
5
Рябокобыленко
38
Зинович
8
Шаваев
92
Чуперка
88
Киреев
28
Султонов
88
Болов
9
Корян
10
Гаврюк
10
Гаврюк
9
Корян
10
Кацаев
77
Романенко
77
Романенко
10
Кацаев
13
Кудряшов
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
13
Кудряшов
9
Асильдаров
90
Бураев
90
Бураев
9
Асильдаров
88
Киреев
88
Макоев
88
Макоев
88
Киреев
5
Рябокобыленко
24
Галин
24
Галин
5
Рябокобыленко
91
Суслов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
91
Суслов
88
Болов
11
Панюков
11
Панюков
88
Болов
Остались в запасе
Луч
Спартак-Нальчик
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
19
Алексей Степанов
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Луч - Спартак-Нальчик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Динамо
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