Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Арсенал
Луч - Арсенал: обзор матча 14 апреля 2014
Луч
14.04.2014, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
20'
А. Базанов
49'
Д. Смирнов
90'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Арсенал
90'
ГОЛ! 0:3!
А. Кутьин
Пас отдал
Д. Смирнов
88'
Замена
С. Маслов
️️️️
М. Лепский
86'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Базанов
Желтая карточка
Д. Кудряшов
83'
Желтая карточка
А. Аверьянов
77'
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
А. Кацаев
74'
Желтая карточка
А. Романович
69'
Желтая карточка
В. Пономарев
65'
Замена
А. Бураев
️️️️
В. Романенко
55'
Замена
Е. Савин
️️️️
Ш. Асильдаров
54'
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Смирнов
Пас отдал
С. Игнатьев
43'
Желтая карточка
А. Лях
34'
Желтая карточка
Д. Смирнов
Замена
В. Романенко
️️️️
Д. Клопков
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Базанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
3
Михаил Соловей
ОП
44
Денис Клопков
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
20
Павел Сергеев
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
3-1-5-1
56
Довбня
19
Пономарев
12
Пономаренко
25
Семочко
3
Соловей
11
Аверьянов
44
Клопков
13
Кудряшов
35
Романович
10
Кацаев
9
Асильдаров
4-2-3-1
1
Филимонов
22
Ершов
14
Лозенков
18
Сухарев
23
Калешин
18
Кашчелан
90
Лях
77
Лепский
24
Смирнов
27
Игнатьев
11
Базанов
44
Клопков
77
Романенко
77
Романенко
44
Клопков
10
Кацаев
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
10
Кацаев
9
Асильдаров
99
Савин
99
Савин
9
Асильдаров
Романенко
90
Бураев
90
Бураев
Романенко
77
Лепский
14
Маслов
14
Маслов
77
Лепский
11
Базанов
48
Кутьин
48
Кутьин
11
Базанов
Остались в запасе
Луч
Арсенал
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
20
Павел Сергеев
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
28
Владислав Рыжков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Остались в запасе
45
Ринат Тимохин
ЦФ
20
Павел Сергеев
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
28
Владислав Рыжков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Луч - Арсенал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Луч
Арсенал
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+