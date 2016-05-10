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    Арсений Логашов - статьи

    #43 | Защитник
    Имя Арсений
    Отчество Максимович
    Фамилия Логашов
    Состав Без клуба
    Родной город Курск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1991 (31 год)
    Рост 183
    Вес 70
    Стоимость:
    € 700
    тыс
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