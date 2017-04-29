Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Михаил Комаров
Статистика
Михаил Комаров - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1984 (42), Москва
#27 | Вратарь
194 см | 87 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
3
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
2 : 1
29.04.2017
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сокол
1 : 2
17.04.2017
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нефтехимик
1 : 1
12.04.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
3 : 2
08.04.2017
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нефтехимик
0 : 1
01.04.2017
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
26.03.2017
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
2 : 0
19.03.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
1 : 0
12.03.2017
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 4
28.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
3 : 0
21.08.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.08.2016
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Зенит-2
2 : 2
13.08.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.08.2016
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
31.07.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
27.07.2016
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Динамо
3 : 1
23.07.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
16.07.2016
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 1
11.07.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Главные новости
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
1
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+