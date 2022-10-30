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    Маттео Анзолин - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Маттео
    Фамилия Анзолин
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 2000 (22 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.04.2023 1' - 46' Тироль 4:0 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 2 тур
    19.03.2023 1' - 90' Рид 0:0 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсберг 18 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.2023 1' -46' Тироль (Ваттенс) 4:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    19.03.2023 1' -90' Рид (Рид) 0:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    12.03.2023 1' -86' Вольфсберг (Вольфсберг) 0:1 Аустрия Л (Лустенау)
    04.03.2023 1' -90' Хартберг (Хартберг) 2:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    26.02.2023 1' -78' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рапид (Вена)
    18.02.2023 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    11.02.2023 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    13.11.2022 1' -89' Аустрия (Вена) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    05.11.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    30.10.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.10.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:3 Альтах (Альтах)
    16.10.2022 1' -90' Штурм (Грац) 3:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    09.10.2022 1' -46' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рид (Рид)
    01.10.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    81'
    17.09.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:1 Хартберг (Хартберг)
    22'
    10.09.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    04.09.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    28.08.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    21.08.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Аустрия (Вена)
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