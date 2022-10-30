Маттео Анзолин - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Анзолин
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Анзолин
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2023
|1' - 46'
|Тироль
|4:0
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 2 тур
|19.03.2023
|1' - 90'
|Рид
|0:0
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|18
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2023
|1' -46'
|Тироль (Ваттенс)
|4:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|19.03.2023
|1' -90'
|Рид (Рид)
|0:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.03.2023
|1' -86'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|04.03.2023
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|26.02.2023
|1' -78'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|18.02.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|13.11.2022
|1' -89'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|16.10.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|3:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|09.10.2022
|1' -46'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рид (Рид)
|01.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|81'
|17.09.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:1
|Хартберг (Хартберг)
|22'
|10.09.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.09.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.08.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)