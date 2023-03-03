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Marcus Bobjerg
Статистика
Marcus Bobjerg - статистика
#30 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хорсенс
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 20 тур
Орхус
2 : 0
03.03.2023
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Хорсенс
0 : 3
26.02.2023
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
5 : 2
19.02.2023
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Хорсенс
3 : 3
13.11.2022
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Хорсенс
5 : 1
04.11.2022
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
2 : 0
28.10.2022
Хорсенс
29' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Хорсенс
3 : 2
23.10.2022
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
16.10.2022
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
0 : 0
10.10.2022
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Силькеборг
2 : 1
02.10.2022
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Хорсенс
1 : 0
16.09.2022
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
2 : 1
12.09.2022
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Хорсенс
0 : 2
04.09.2022
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Хорсенс
2 : 1
26.08.2022
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Оденсе
1 : 0
22.08.2022
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Хорсенс
3 : 3
12.08.2022
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
1 : 0
05.08.2022
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
0 : 0
31.07.2022
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
1 : 0
25.07.2022
Люнгбю
Был в запасе
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