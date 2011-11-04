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    Андрей Сидяев - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Сидяев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 октября 1980 (42 года)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 19 0 0 0 1
    Волгарь-Газпром 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2012 86' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Торпедо Вл (Владимир)
    15.05.2012 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    02.05.2012 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    20.04.2012 1' -42' Енисей (Красноярск) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    35' 42'
    13.04.2012 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 1:0 Химки (Химки)
    07.04.2012 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    01.04.2012 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    26.03.2012 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.11.2011 80' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.11.2011 46' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.10.2011 74' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    17.10.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    06.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Мордовия (Саранск)
    03.10.2011 36' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    28.09.2011 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    15.09.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Балтика (Калининград)
    12.09.2011 75' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо (Москва)
    01.09.2011 1' -90' Химки (Химки) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    29.08.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    19.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Луч (Владивосток)
    15.05.2011 1' -66' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    20'
    07.05.2011 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 0:3 Урал (Екатеринбург)
    04.05.2011 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:3 Оренбург (Оренбург)
    28.04.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    25.04.2011 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    18.04.2011 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:0 Енисей (Красноярск)
    15.04.2011 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    07.04.2011 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 2:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
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