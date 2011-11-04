|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|19
|0
|0
|0
|1
|Волгарь-Газпром
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2012
|86' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|15.05.2012
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|02.05.2012
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|20.04.2012
|1' -42'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|35' 42'
|13.04.2012
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Химки (Химки)
|07.04.2012
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.04.2012
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|26.03.2012
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.11.2011
|80' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.11.2011
|46' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|27.10.2011
|74' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.10.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|17.10.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|06.10.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|03.10.2011
|36' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|28.09.2011
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)
|15.09.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Балтика (Калининград)
|12.09.2011
|75' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|01.09.2011
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|29.08.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|19.08.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|15.05.2011
|1' -66'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|20'
|07.05.2011
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|0:3
|Урал (Екатеринбург)
|04.05.2011
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)
|28.04.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|25.04.2011
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|18.04.2011
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|15.04.2011
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|07.04.2011
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)