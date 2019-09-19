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Владислав Игнатьев
Главные новости
Смерть экс-тренера сборной России, непристойное поведение Уокера, новое видео Дзюбы и другие новости
01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
Фото
Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
1
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:53
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
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Все новости
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
9
00:37
Фото
«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
1
00:28
Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
00:22
«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
1
00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
1
00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
00:00
Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
1
23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
1
23:31
Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
23:14
Фото
«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
1
23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
22:56
Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
22:55
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«Тоттенхэм» или «Милан»? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матч
22:44
Только два игрока забили за «Зенит» с замены больше, чем Ерохин
22:37
Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено
22:29
Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»
2
22:22
Фото
Определен лучший вратарь сезона топ-5 лиг Европы по сухим матчам
22:16
Футболистка сборной России рассказала, что у нее во время выступления в США «поехала крыша»
3
22:07
Фото
Определен самый быстрый игрок сезона Лиги чемпионов
21:57
В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов
2
21:51
«Просто уснул дальше». Карасев рассказал, как воспринял землетрясение в Турции
21:43
«Бавария» – «ПСЖ»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
2
21:31
Прогнозы и коэффициенты на матч «Бавария» – «ПСЖ»
21:30
Где смотреть матч «Бавария» – «ПСЖ»: 1/8 финала Лиги чемпионов
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Владислав Игнатьев - статьи
#20 | Защитник
Имя
Владислав
Отчество
Вячеславович
Фамилия
Игнатьев
Состав
Без клуба
Родной город
Набережные Челны
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
20 января 1987 (36 лет)
Рост
184
Вес
77
Стоимость:
€ 300
тыс
Статистика
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Статьи
Посты
19.09.2019 00:03
«Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»
Семин идеально воспользовался ошибками соперника.
29
04.06.2018 12:50
Пять россиян, которых зря оставили без ЧМ-2018
Но мы поможем оправдаться Черчесову.
33
19.03.2017 21:20
Игнатьев, Данни, Фернандес и другие супергерои 20-го тура РФПЛ
Ари забил седьмой гол «Спартаку», ЦСКА уже семь матчей не пропускает, «Зенит» наконец-то выиграл, у «Рубина» опять проблемы, а разрыв между лидером и конкурентами немного сократился. Герои, цифры, факты и голы – в обзоре тура от «Бомбардира».
2
26.02.2016 13:55
10 трансферных попаданий и промахов «Краснодара»
От Сергея Галицкого давно ждут крупных денежных вливаний. Однако «Краснодар» продолжает жить по средствам и выстраивать систему. «Бомбардир» анализирует работу молодого клуба на трансферном рынке за последние пять лет.
5
02.02.2016 23:30
Месси не поедет на Олимпиаду, «Зенит-Арене» снова понадобятся деньги. Дайджест событий дня
Олимпийские игры-2016 пройдут без Месси, строительство стадиона «Зенита» потребует новых затрат, Варди и «Лестер» договорились о новом контракте, а матч «Динамо» - «Манчестер Сити» состоится в Киеве при зрителях. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
16.01.2016 10:00
«Краснодарский край не дает гарантий «Кубани». Агент Павел Нестеров - о проблемах краснодарцев и трансфере Ерохина
Футбольный агент Павел Нестеров в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал ситуацию, в которой оказался полузащитник Александр Ерохин, а также разъяснил, что сейчас происходит в краснодарской «Кубани».
10.01.2016 20:00
10 матчей прошедшего года, которые разбудят вас после праздников
Праздники закончились, и многие из нас со скрипом отправляются на работу или учебу. Чтобы хоть как-то оживиться, «Бомбардир» составил список самых драйвовых матчей прошлого года.
4
21.12.2015 13:25
Какой будет зимняя трансферная кампания в РФПЛ
Грядущее трансферное окно не обещает российскому интернету громких заголовков, но «Бомбардир» все равно отмечает ключевые тенденции и интриги, которые готовят нам зимние месяцы.
1
16.12.2015 00:02
Карасев будет судить матчи Евро-2016. Сборная России сыграет с Францией. Дайджест событий дня
Халк и Гранквист попали в символические сборные еврокубков. С «Динамо» снят запрет на регистрацию новичков. «Лестер» не планирует расставаться с лидерами. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
07.12.2015 23:57
Миранчука признали лучшим молодым игроком России. «Челси» готов обменять Косту. Дайджест событий дня
«Динамо» планирует вернуть Граната. Фернандес может пропустить матч с «ПСВ». «Реал» намеревается пригласить Левандовски. «Бомбардир» собирает самые интересные новости дня в одном материале.
2
04.12.2015 19:14
«Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0. «Кубань» – «Краснодар» – 2:3. «Локомотив» – «Урал» – 2:2 (ВИДЕО)
Сегодня Премьер-лига ушла на зимний перерыв. «Бомбардир» следил за пятью последними матчами этого года в режиме онлайн.
2
27.11.2015 23:45
Гвардиола возглавит «Манчестер Сити». «Золотой мяч» отдадут Месси. Дайджест событий дня
«Кубань» ожидает масштабная зимняя распродажа. Денисов в текущем году на поле больше не выйдет. «Реалу» запретят регистрировать новых игроков. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
14.11.2015 10:00
Алексей Сафонов: «Для Роналду важнее класико, а не игра против сборной России»
Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» выразил свое мнение относительно двух предстоящих товарищеских игр сборной России, а также оценил шансы трех новичков на дебют в национальной команде.
09.11.2015 23:55
Черышеву не дали уйти из «Реала». Игнатьев вызван в сборную России. Дайджест событий дня
Рамос пропустит матч с «Барселоной». «Реал Сосьедад» отправил Мойеса в отставку. Шандао заинтересовал «Брюгге». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
02.11.2015 00:15
Роналду может покинуть «Реал». Абрамович готов уволить Моуринью. Дайджест событий дня
«Кубань» разгромила «Локомотив». «Спартак» дома проиграл «Уралу». Диего Косте грозит дисквалификация. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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