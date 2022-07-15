Денис Яскович - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Яскович
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Яскович
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|19
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|23.10.2022
|1' -87'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|18.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|08.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|77'
|02.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|18.09.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|19.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Минск (Минск)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|15.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|20.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|14.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|01.05.2022
|1' -86'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|88'
|15.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|09.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.04.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)
|18.03.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)