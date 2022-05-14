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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Минск
СКА-1938 - Минск: обзор матча 14 мая 2022
СКА-1938
14.05.2022, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Минск
56'
А. Свирепа
75'
Б. Абдихоликов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Минск
Желтая карточка
Б. Абдихоликов
84'
77'
Замена
С. Пенчук
️️️️
Е. Богомольский
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Абдихоликов
75'
74'
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
Д. Силинский
65'
64'
Замена
M. Shibun
️️️️
А. Джигеро
ГОЛ! 1:0!
А. Свирепа
Пас отдал
П. Пашевич
56'
54'
Замена
М. Шило
️️️️
Д. Душевский
46'
Желтая карточка
Д. Душевский
11'
Желтая карточка
В. Хващинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Шохрух Абдурахмонов
ЦП
19
Даниил Силинский
ЦП
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
14
Павел Пашевич
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Минск
2
Денис Яскович
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
5
Даниил Душевский
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
Минск
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
1-4-5
55
Лаврик
45
Хусанов
10
Абдурахмонов
19
Силинский
7
Свирепа
14
Пашевич
10
Папарига
45
Абдихоликов
2
Рылач
1
Макавчик
3-3-5
2
Яскович
20
Халимончик
72
Позняк
49
Джигеро
15
Евдокимов
5
Душевский
10
Хващинский
19
Богомольский
8
Шрамченко
78
Якушевич
1
Козлов
49
Джигеро
0
0
49
Джигеро
5
Душевский
5
Шило
5
Шило
5
Душевский
19
Богомольский
29
Пенчук
29
Пенчук
19
Богомольский
Остались в запасе
СКА-1938
Минск
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
Остались в запасе
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча СКА-1938 - Минск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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