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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Торпедо-БелАЗ
Минск - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 09 апреля 2022
Минск
09.04.2022, суббота, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
29'
Е. Богомольский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Торпедо-БелАЗ
ГОЛ! 1:0!
Е. Богомольский
Пас отдал
Д. Душевский
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
20
Никита Халимончик
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
8
Антон Шрамченко
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Торпедо-БелАЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Минск
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
4-3-4
20
Халимончик
72
Позняк
2
Яскович
35
Фомба
5
Душевский
49
Джигеро
15
Евдокимов
8
Шрамченко
19
Богомольский
17
Черноок
1
Козлов
3-2-2-4
5
Бурко
13
Залеский
6
Мякиш
20
Мартьянов
88
Яшин
27
Березкин
20
Велозо
21
Шевченко
30
Побудей
1
Бушма
33
Горбачик
Остались в запасе
Минск
Торпедо-БелАЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
2
Александр Чиж
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Чиж
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Минск - Торпедо-БелАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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