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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Минск
Гомель - Минск: обзор матча 15 июля 2022
Гомель
15.07.2022, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Минск
9'
В. Хващинский
75'
Е. Богомольский
85'
Е. Богомольский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Минск
85'
ГОЛ! 0:3!
Е. Богомольский
Замена
А. Сокол
️️️️
Я. Эммануэль Аффи
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
Е. Богомольский
Пас отдал
А. Шрамченко
Замена
Р. Адеола
️️️️
К. Ермакович
66'
65'
Желтая карточка
Д. Душевский
20'
Желтая карточка
Н. Халимончик
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Хващинский
Пас отдал
О. Евдокимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Минск
1
Алексей Козлов
ВР
35
Бурама Фомба
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
2
Денис Яскович
ОП
5
Даниил Душевский
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
8
Игорь Костров
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Минск
31
Павел Пришивалко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
81
Родион Печура
АП
9
Павел Кленье
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
4-2-2-2
16
Садовский
8
Пантя
3
Матвейчик
55
Аффи
19
Кучинский
13
Алексиевич
25
Бага
17
Потапенко
26
Седько
8
Ермакович
15
Макась
2-2-2-2-2
1
Козлов
20
Халимончик
35
Фомба
2
Яскович
5
Душевский
15
Евдокимов
5
Шило
8
Шрамченко
49
Джигеро
19
Богомольский
10
Хващинский
55
Аффи
3
Сокол
3
Сокол
55
Аффи
8
Ермакович
7
Адеола
7
Адеола
8
Ермакович
Остались в запасе
Гомель
Минск
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
77
Василий Совпель
ОП
8
Игорь Костров
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
31
Павел Пришивалко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
81
Родион Печура
АП
9
Павел Кленье
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
77
Василий Совпель
ОП
8
Игорь Костров
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
81
Родион Печура
АП
9
Павел Кленье
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Гомель - Минск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
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