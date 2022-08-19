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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Минск
Торпедо-БелАЗ - Минск: обзор матча 19 августа 2022
Торпедо-БелАЗ
19.08.2022, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Минск
50'
Е. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Минск
90'
+5
Желтая карточка
А. Лебедев
Замена
А. Хачатурян
️️️️
А. Макаров
88'
85'
Замена
М. Шило
️️️️
С. Пушняков
84'
Желтая карточка
С. Пушняков
Замена
А. Ковалев
️️️️
Н. Пацко
72'
Желтая карточка
Н. Пацко
67'
Замена
А. Антилевский
️️️️
В. Горбачик
62'
ГОЛ! 1:0!
Е. Шевченко
50'
Желтая карточка
Е. Березкин
43'
Замена
Е. Березкин
️️️️
В. Побудей
37'
9'
Желтая карточка
Н. Халимончик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
29
Никита Пацко
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Минск
54
Егор Генералов
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
2
Денис Яскович
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Минск
31
Павел Пришивалко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
81
Родион Печура
АП
3-1-2-1-3
91
Дударь
5
Бурко
13
Залеский
19
Устинов
6
Мякиш
6
Премудров
21
Макаров
30
Побудей
33
Горбачик
21
Шевченко
29
Пацко
4-1-3
54
Генералов
20
Халимончик
9
Пушняков
5
Жевнеров
5
Лебедев
2
Яскович
8
Шрамченко
17
Черноок
49
Джигеро
29
Пацко
17
Ковалев
17
Ковалев
29
Пацко
33
Горбачик
11
Антилевский
11
Антилевский
33
Горбачик
30
Побудей
27
Березкин
27
Березкин
30
Побудей
21
Макаров
35
Хачатурян
35
Хачатурян
21
Макаров
9
Пушняков
5
Шило
5
Шило
9
Пушняков
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Минск
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
31
Павел Пришивалко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
81
Родион Печура
АП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
81
Родион Печура
АП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Минск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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