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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Шахтер
Минск - Шахтер: обзор матча 20 мая 2022
Минск
20.05.2022, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
56'
А. Шрамченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Шахтер
Замена
Н. Иванов
️️️️
В. Хващинский
85'
Замена
Б. Фомба
️️️️
Г. Якушевич
81'
Замена
М. Шило
️️️️
Д. Душевский
74'
58'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
А. Соловей
ГОЛ! 1:0!
А. Шрамченко
56'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
20
Никита Халимончик
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
15
Олег Евдокимов
ЦП
5
Даниил Душевский
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
24
Заим Диванович
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Минск
30
Марат Тарасюк
ВР
35
Бурама Фомба
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
5
Максим Шило
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
11
Тимофей Мартынов
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
7
Николай Иванов
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
25
Роман Степанов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
22
Илья Черняк
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
12
Денис Гружевский
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
3-2-5
20
Халимончик
72
Позняк
2
Яскович
15
Евдокимов
5
Душевский
78
Якушевич
19
Богомольский
8
Шрамченко
17
Черноок
31
Пришивалко
4-2-4
32
Черник
99
Шевченко
66
Политевич
5
Антич
24
Филипенко
24
Диванович
37
Давискиба
31
Соловей
98
Дарбо
30
Ахмеди
15
Скавыш
78
Якушевич
35
Фомба
35
Фомба
78
Якушевич
5
Душевский
5
Шило
5
Шило
5
Душевский
10
Хващинский
7
Иванов
7
Иванов
10
Хващинский
31
Соловей
98
Подстрелов
98
Подстрелов
31
Соловей
Остались в запасе
Минск
Шахтер
30
Марат Тарасюк
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
11
Тимофей Мартынов
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
41
Максим Плотников
ВР
25
Роман Степанов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
22
Илья Черняк
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
12
Денис Гружевский
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
30
Марат Тарасюк
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
11
Тимофей Мартынов
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
25
Роман Степанов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
22
Илья Черняк
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
12
Денис Гружевский
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Минск - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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