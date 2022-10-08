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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Минск
Шахтер - Минск: обзор матча 08 октября 2022
Шахтер
08.10.2022, суббота, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Минск
83'
С. Политевич
86'
Н. Антич
10'
В. Хващинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Минск
ГОЛ! 2:1!
Н. Антич
Пас отдал
И. Иванович
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Политевич
Пас отдал
И. Иванович
83'
77'
Желтая карточка
Д. Яскович
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
Р. Юзепчук
75'
Замена
Н. Антич
️️️️
Э. Плакка Фессу
75'
73'
Замена
Д. Душевский
️️️️
С. Пушняков
Замена
В. Ахмеди
️️️️
З. Диванович
46'
Замена
А. Соловей
️️️️
М. Скавыш
46'
45'
+1
Замена
Р. Печура
️️️️
В. Хващинский
45'
Желтая карточка
А. Лебедев
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Хващинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Игорь Горелов
Минск
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ПЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
2
Денис Яскович
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
25
Роман Степанов
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
6
Ардит Крыми
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
81
Родион Печура
АП
4-1-1-4
32
Черник
77
Юзепчук
3
Шатара
66
Политевич
99
Шевченко
24
Диванович
18
Корзун
15
Скавыш
77
Плакка Фессу
11
Иванович
22
Черняк
3-3-1-2-1
31
Пришивалко
5
Жевнеров
5
Лебедев
9
Пушняков
44
Гурбан
2
Яскович
20
Халимончик
7
Левковец
8
Шрамченко
49
Джигеро
10
Хващинский
77
Юзепчук
98
Подстрелов
98
Подстрелов
77
Юзепчук
77
Плакка Фессу
5
Антич
5
Антич
77
Плакка Фессу
24
Диванович
30
Ахмеди
30
Ахмеди
24
Диванович
15
Скавыш
31
Соловей
31
Соловей
15
Скавыш
9
Пушняков
5
Душевский
5
Душевский
9
Пушняков
10
Хващинский
81
Печура
81
Печура
10
Хващинский
Остались в запасе
Шахтер
Минск
41
Максим Плотников
ВР
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
6
Ардит Крыми
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Горелов
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
6
Ардит Крыми
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
Главный тренер
Игорь Горелов
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Шахтер - Минск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
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