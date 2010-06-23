Сергей Рогачев - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Рогачев
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 1977 (45 лет)
|Рост
|183
|Вес
|84
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Рогачев
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 1977 (45 лет)
|Рост
|183
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петротрест
|26
|3
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.2010
|65' -90'
|Петротрест (Сочи)
|2:0
|Салют (Белгород)
|31.08.2010
|90' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:0
|Авангард (Курск)
|24.08.2010
|38' -78'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|3:2
|Петротрест (Сочи)
|21.08.2010
|90' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Петротрест (Сочи)
|13.08.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:3
|Мордовия (Саранск)
|10.08.2010
|79' -90'
|Петротрест (Сочи)
|0:1
|30.07.2010
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|0:0
|Петротрест (Сочи)
|09.07.2010
|46' -90'
|Петротрест (Сочи)
|2:5
|Шинник (Ярославль)
|60'
|06.07.2010
|1' -62'
|Петротрест (Сочи)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|23.06.2010
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Петротрест (Сочи)
|15.06.2010
|1' -62'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|Петротрест (Сочи)
|12.06.2010
|1' -73'
|Иртыш (Омск)
|0:2
|Петротрест (Сочи)
|04.06.2010
|1' -59'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|01.06.2010
|1' -50'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|24.05.2010
|1' -90'
|Химки (Химки)
|4:1
|Петротрест (Сочи)
|21.05.2010
|1' -63'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:0
|Петротрест (Сочи)
|13.05.2010
|1' -66'
|Петротрест (Сочи)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.05.2010
|1' -60'
|Петротрест (Сочи)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|6'
|02.05.2010
|1' -68'
|Салют (Белгород)
|1:2
|Петротрест (Сочи)
|29.04.2010
|1' -58'
|Авангард (Курск)
|0:0
|Петротрест (Сочи)
|21.04.2010
|1' -66'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|18.04.2010
|1' -62'
|Петротрест (Сочи)
|4:1
|Ротор (Волгоград)
|44' 24'
|10.04.2010
|46' -90'
|Мордовия (Саранск)
|2:1
|Петротрест (Сочи)
|27.03.2010
|71' -90'
|Петротрест (Сочи)
|0:0
|Краснодар (Краснодар)