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    Сергей Рогачев - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Иванович
    Фамилия Рогачев
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 мая 1977 (45 лет)
    Рост 183
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Петротрест 26 3 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.09.2010 65' -90' Петротрест (Сочи) 2:0 Салют (Белгород)
    31.08.2010 90' -90' Петротрест (Сочи) 1:0 Авангард (Курск)
    24.08.2010 38' -78' Волгарь-Газпром (Астрахань) 3:2 Петротрест (Сочи)
    21.08.2010 90' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Петротрест (Сочи)
    13.08.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 1:3 Мордовия (Саранск)
    10.08.2010 79' -90' Петротрест (Сочи) 0:1
    30.07.2010 1' -90' Краснодар (Краснодар) 0:0 Петротрест (Сочи)
    09.07.2010 46' -90' Петротрест (Сочи) 2:5 Шинник (Ярославль)
    60'
    06.07.2010 1' -62' Петротрест (Сочи) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    23.06.2010 1' -90' Балтика (Калининград) 2:0 Петротрест (Сочи)
    15.06.2010 1' -62' Урал (Екатеринбург) 2:0 Петротрест (Сочи)
    12.06.2010 1' -73' Иртыш (Омск) 0:2 Петротрест (Сочи)
    04.06.2010 1' -59' Петротрест (Сочи) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    01.06.2010 1' -50' Петротрест (Сочи) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    24.05.2010 1' -90' Химки (Химки) 4:1 Петротрест (Сочи)
    21.05.2010 1' -63' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:0 Петротрест (Сочи)
    13.05.2010 1' -66' Петротрест (Сочи) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    10.05.2010 1' -60' Петротрест (Сочи) 1:2 Луч (Владивосток)
    6'
    02.05.2010 1' -68' Салют (Белгород) 1:2 Петротрест (Сочи)
    29.04.2010 1' -58' Авангард (Курск) 0:0 Петротрест (Сочи)
    21.04.2010 1' -66' Петротрест (Сочи) 1:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    18.04.2010 1' -62' Петротрест (Сочи) 4:1 Ротор (Волгоград)
    44' 24'
    10.04.2010 46' -90' Мордовия (Саранск) 2:1 Петротрест (Сочи)
    27.03.2010 71' -90' Петротрест (Сочи) 0:0 Краснодар (Краснодар)
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