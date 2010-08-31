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Сергей Рогачев - статистика

Завершил карьеру
20 мая 1977 (49)
#27 | Нападающий
183 см | 84 кг
Молдова
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Петротрест
26
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Сочи
1 : 0
31.08.2010
Авангард
90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
3 : 2
24.08.2010
Сочи
38' - 78'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Ротор
1 : 2
21.08.2010
Сочи
90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Сочи
1 : 3
13.08.2010
Мордовия
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Краснодар
0 : 0
30.07.2010
Сочи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Сочи
2 : 5
09.07.2010
Шинник
46' - 90'
60'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Сочи
0 : 0
06.07.2010
Динамо Бр
1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Балтика
2 : 0
23.06.2010
Сочи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2 : 0
15.06.2010
Сочи
1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Иртыш
0 : 2
12.06.2010
Сочи
1' - 73'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Сочи
1 : 1
04.06.2010
КАМАЗ
1' - 59'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Сочи
1 : 1
01.06.2010
Волга
1' - 50'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4 : 1
24.05.2010
Сочи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
21.05.2010
Сочи
1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Сочи
2 : 1
13.05.2010
СКА-Хабаровск
1' - 66'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Сочи
1 : 2
10.05.2010
Луч
1' - 60'
6'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Салют
1 : 2
02.05.2010
Сочи
1' - 68'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Авангард
0 : 0
29.04.2010
Сочи
1' - 58'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Сочи
1 : 1
21.04.2010
Волгарь
1' - 66'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Сочи
4 : 1
18.04.2010
Ротор
1' - 62'
44'
24'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Мордовия
2 : 1
10.04.2010
Сочи
46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Сочи
0 : 0
27.03.2010
Краснодар
71' - 90'
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