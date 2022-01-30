Николас Мартинес - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Аполлон Смирнис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Аполлон Смирнис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон Смирнис
|21
|0
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2022
|1' -64'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|19.03.2022
|72' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|28.02.2022
|1' -6'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:2
|Атромитос (Перистери)
|23.02.2022
|1' -46'
|Ионикос (Никея)
|4:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|20.02.2022
|1' -72'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:2
|Аполлон Смирнис (Афины)
|16.02.2022
|1' -77'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:3
|Панатинаикос (Афины)
|12.02.2022
|1' -73'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|06.02.2022
|72' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|02.02.2022
|72' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|30.01.2022
|46' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|24.01.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|19.01.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|15.01.2022
|46' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Арис (Салоники)
|12.01.2022
|77' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:3
|ОФИ (Ираклион)
|04.12.2021
|69' -90'
|Атромитос (Перистери)
|4:1
|Аполлон Смирнис (Афины)
|27.11.2021
|58' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|66'
|21.11.2021
|1' -59'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|06.11.2021
|1' -81'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|2:2
|АЕК (Афины)
|41'
|30.10.2021
|1' -63'
|ПАОК (Салоники)
|4:1
|Аполлон Смирнис (Афины)
|14'
|23.10.2021
|46' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|1:0
|ПАС (Яннина)
|16.10.2021
|1' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|02.10.2021
|75' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|27.09.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|1:3
|Волос (Волос)