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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - ОФИ
Аполлон Смирнис - ОФИ: обзор матча 12 января 2022
Аполлон Смирнис
12.01.2022, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 13 тур
0 : 3
Завершен
ОФИ
24'
Л. Лабру
26'
Л. Лабру
63'
Л. Фелипе Гальегос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон Смирнис - ОФИ
78'
Замена
В. Селимович
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Я. Янниотас
77'
Замена
Т. Рогне
️️️️
Х. Лисгарас
77'
74'
Замена
N. Korovesis
️️️️
К. Балояннис
73'
Замена
B. Kamau
️️️️
Д. Тораль
65'
Замена
A. Nabi
️️️️
К. Цилианидис
64'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
Х. Анхель Нейра
Замена
Г. Памлидис
️️️️
R. Van La Parra
64'
63'
ГОЛ! 0:3!
Л. Фелипе Гальегос
26'
ГОЛ! 0:2!
Л. Лабру
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лабру
Пас отдал
Л. Фелипе Гальегос
21'
Пенальти не реализован!
Х. Анхель Нейра
Красная карточка
Н. Якимовски
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
29
Никола Якимовски
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
2
Праксителис Вурос
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Аполлон Смирнис
4
Томас Рогне
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
5
Адиль Раили
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
ОФИ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
3-2-5
2
Дентакис
22
Алвеш
31
Лисгарас
14
Сливка
64
7
87
29
Иоаннидис
70
Янниотас
29
Якимовски
2-5-3
24
Ватерман
58
Пасалидис
18
Яннулис
38
Балояннис
8
Гальегос
21
Тораль
10
Нейра
18
Де Гузман
19
Цилианидис
7
Лабру
2
Вурос
31
Лисгарас
4
Рогне
4
Рогне
31
Лисгарас
Сигневич
30
30
Сигневич
70
Янниотас
10
Мартинес
10
Мартинес
70
Янниотас
7
14
Памлидис
14
Памлидис
7
38
Балояннис
34
34
38
Балояннис
8
Гальегос
4
Селимович
4
Селимович
8
Гальегос
10
Нейра
17
Дурмишай
17
Дурмишай
10
Нейра
21
Тораль
77
77
21
Тораль
19
Цилианидис
10
10
19
Цилианидис
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
ОФИ
5
Адиль Раили
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
5
Адиль Раили
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Остались в запасе
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Аполлон Смирнис - ОФИ
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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