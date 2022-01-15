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    Рейналдо Ленис - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Рейналдо
    Фамилия Ленис
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июля 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 18 4 4 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 2:3 Ионикос (Никея)
    02.04.2022 1' -84' Ионикос (Никея) 2:2 Волос (Волос)
    06.03.2022 65' -90' Ионикос (Никея) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    82'
    27.02.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:1 Ионикос (Никея)
    71'
    23.02.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 4:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    12.02.2022 1' -73' Астерас (Триполис) 2:3 Ионикос (Никея)
    67'
    02.02.2022 1' -90' Волос (Волос) 1:1 Ионикос (Никея)
    29.01.2022 1' -87' Ионикос (Никея) 2:1 Атромитос (Перистери)
    39'
    22.01.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    42'
    15.01.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Ионикос (Никея)
    04.01.2022 1' -59' ПАС (Яннина) 1:0 Ионикос (Никея)
    20.12.2021 1' -90' Арис (Салоники) 1:0 Ионикос (Никея)
    16.12.2021 1' -90' Ионикос (Никея) 0:1 АЕК (Афины)
    11.12.2021 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:2 Ионикос (Никея)
    05.12.2021 1' -88' Ионикос (Никея) 3:2 ПАОК (Салоники)
    49'
    28.11.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 2:1 Ионикос (Никея)
    20.11.2021 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Астерас (Триполис)
    14'
    07.11.2021 76' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:0 Ионикос (Никея)
    17.09.2021 1' -28' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    23'
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