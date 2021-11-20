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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Астерас
Ионикос - Астерас: обзор матча 20 ноября 2021
Ионикос
20.11.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Астерас
14'
Тюрам
29'
Л. Тилика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ионикос - Астерас
Желтая карточка
Г. Мигас
88'
88'
Желтая карточка
Сито
77'
Замена
️️️️
Д. Кармона
77'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
А. Риера
Желтая карточка
E. Matsoukas
75'
Желтая карточка
А. Ромао
63'
63'
Замена
Х. Регис
️️️️
К. Сони
34'
Желтая карточка
А. Риера
Замена
E. Matsoukas
️️️️
Тюрам
34'
Желтая карточка
Д. Чигринский
32'
29'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тилика
ГОЛ! 1:0!
Тюрам
Пас отдал
Р. Ленис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
8
Далсью
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
40
Сито
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Ионикос
26
Vullnet Basha
ЦП
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Астерас
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
3-5-3
22
Мигас
19
Чигринский
15
Валерианос
6
8
Далсью
29
Ленис
15
Аосман
15
Ромао
34
Тюрам
1
Хутесиотис
26
Кабрал
1-1-5
2
Кармона
6
24
Альварес
22
Бенито
10
Сони
23
Риера
7
Тилика
34
Тюрам
20
20
34
Тюрам
23
Риера
17
Иглесиас
17
Иглесиас
23
Риера
10
Сони
20
Регис
20
Регис
10
Сони
Остались в запасе
Ионикос
Астерас
26
Vullnet Basha
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
26
Vullnet Basha
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Остались в запасе
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Ионикос - Астерас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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19 января
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2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
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