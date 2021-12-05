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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - ПАОК
Ионикос - ПАОК: обзор матча 05 декабря 2021
Ионикос
05.12.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 12 тур
3 : 2
Завершен
ПАОК
20'
Х. Альберто Каньяс
34'
А. Аосман (П)
49'
Р. Ленис
18'
К. Свидерски
60'
Т. Мург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ионикос - ПАОК
Замена
N. Vafeas
️️️️
Р. Ленис
88'
85'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Я. Михайлидис
76'
Желтая карточка
Ш. Шваб
72'
Замена
Д. Аугусто
️️️️
Л. Тэйлор
Замена
E. Matsoukas
️️️️
Х. Альберто Каньяс
67'
60'
ГОЛ! 3:2!
Т. Мург
54'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Д. Бисесвар
54'
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Эсити
ГОЛ! 3:1!
Р. Ленис
49'
Желтая карточка
Г. Валерианос
42'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Аосман
34'
23'
Желтая карточка
А. Эсити
ГОЛ! 1:1!
Х. Альберто Каньяс
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Свидерски
Пас отдал
Л. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
8
Далсью
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
3-4-4
19
Чигринский
22
Мигас
15
Валерианос
15
Ромао
29
Ленис
15
Аосман
8
Далсью
1
Хутесиотис
2
87
Каньяс
31
Санчес
4-4-2
1
Пасхалакис
3
Тэйлор
15
Варела
5
Михайлидис
17
Сидклей
13
Эсити
27
Куртич
14
Живкович
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
28
Свидерски
29
Ленис
2
2
29
Ленис
87
Каньяс
20
20
87
Каньяс
3
Тэйлор
8
Аугусто
8
Аугусто
3
Тэйлор
13
Эсити
99
Мург
99
Мург
13
Эсити
21
Бисесвар
22
Шваб
22
Шваб
21
Бисесвар
5
Михайлидис
29
Акпом
29
Акпом
5
Михайлидис
Остались в запасе
Ионикос
ПАОК
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Ионикос - ПАОК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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