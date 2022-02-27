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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Ионикос
ПАОК - Ионикос: обзор матча 27 февраля 2022
ПАОК
27.02.2022, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ионикос
33'
Ш. Шваб (П)
58'
Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Ионикос
90'
Замена
N. Vafeas
️️️️
А. Аосман
Желтая карточка
А. Митрица
88'
87'
Замена
R. Valente
️️️️
Д. Кабрал
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
84'
Замена
Г. Куциас
️️️️
Л. Жаба
82'
Замена
Виейринья
️️️️
Сидклей
76'
71'
Желтая карточка
Р. Ленис
Желтая карточка
Я. Михайлидис
69'
Замена
Т. Циггарас
️️️️
Ф. Соареш
62'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Бисесвар
62'
58'
ГОЛ! 1:1!
Тюрам
Пас отдал
Д. Кабрал
46'
Замена
V. Platellas
️️️️
В. Манцис
46'
Замена
Тюрам
️️️️
С. Санчес
Желтая карточка
Ф. Соареш
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Шваб
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
8
Лео Жаба
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Аиас Аосман
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
8
Далсью
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
0
R. Valente
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
0
V. Platellas
ЦФ
4-2-1-3
1
Пасхалакис
17
Сидклей
4
Михай
5
Михайлидис
25
Састре
22
Шваб
28
Митрица
22
Соареш
14
Чолак
21
Бисесвар
8
Лео Жаба
3-4-4
22
Мигас
19
Чигринский
15
Валерианос
15
Ромао
8
Далсью
29
Ленис
15
Аосман
31
Санчес
14
Манцис
26
Кабрал
1
Хутесиотис
17
Сидклей
20
Виейринья
20
Виейринья
17
Сидклей
21
Бисесвар
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
22
Соареш
5
Циггарас
5
Циггарас
22
Соареш
8
Лео Жаба
70
Куциас
70
Куциас
8
Лео Жаба
15
Аосман
2
2
15
Аосман
26
Кабрал
0
0
26
Кабрал
31
Санчес
34
Тюрам
34
Тюрам
31
Санчес
14
Манцис
0
0
14
Манцис
Остались в запасе
ПАОК
Ионикос
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
Остались в запасе
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча ПАОК - Ионикос
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
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