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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Ионикос
Астерас - Ионикос: обзор матча 09 апреля 2022
Астерас
09.04.2022, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 3 тур
2 : 3
Завершен
Ионикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Ионикос
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
8
Далсью
ЦП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Ионикос
77
Яннис Киакос
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
3-2-5
22
Гарсия
22
6
6
14
Сантафе
22
Бенито
24
Альварес
10
Сони
7
Тилика
99
Цифцис
3-4-4
19
Чигринский
22
Мигас
15
Валерианос
29
Ленис
15
Аосман
8
Далсью
15
Ромао
31
Санчес
87
Каньяс
14
Манцис
1
Хутесиотис
Остались в запасе
Астерас
Ионикос
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
77
Яннис Киакос
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Остались в запасе
77
Яннис Киакос
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Астерас - Ионикос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
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2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
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2019.12.18 22:41
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