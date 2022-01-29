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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Атромитос
Ионикос - Атромитос: обзор матча 29 января 2022
Ионикос
29.01.2022, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Атромитос
32'
Х. Альберто Каньяс
39'
Р. Ленис
61'
П. Саломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Атромитос
88'
Замена
М. Цавидас
️️️️
Т. Бединелли
Замена
N. Vafeas
️️️️
Р. Ленис
87'
Замена
В. Погосян
️️️️
Д. Кабрал
85'
85'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Х. Харисис
Желтая карточка
Г. Валерианос
76'
69'
Желтая карточка
Э. Кулурис
61'
ГОЛ! 2:1!
П. Саломон
46'
Замена
Д. Хацисаяс
️️️️
С. Струнгис
46'
Замена
A. Nabi
️️️️
D. Denic
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
45'
ГОЛ! 2:0!
Р. Ленис
39'
35'
Желтая карточка
Т. Бединелли
ГОЛ! 1:0!
Х. Альберто Каньяс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
29
Томас Бединелли
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
3-3-5
22
Мигас
19
Чигринский
15
Валерианос
8
Далсью
29
Ленис
15
Аосман
31
Санчес
14
Манцис
26
Кабрал
87
Каньяс
1
Хутесиотис
3-3-1-4
4
Струнгис
33
19
Кивракидис
8
10
Саломон
8
Харисис
7
Ротариу
9
Кулурис
3
Гальвао
1
Янниотис
29
Бединелли
29
Ленис
2
2
29
Ленис
26
Кабрал
21
Погосян
21
Погосян
26
Кабрал
29
Бединелли
9
Цавидас
9
Цавидас
29
Бединелли
4
Струнгис
5
Хацисаяс
5
Хацисаяс
4
Струнгис
8
Харисис
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
8
Харисис
8
10
10
8
Остались в запасе
Ионикос
Атромитос
4
Константинос Цириготис
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
35
Христос Мандас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
4
Константинос Цириготис
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Ионикос - Атромитос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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Ионикос
Атромитос
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
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