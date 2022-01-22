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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Панатинаикос
Ионикос - Панатинаикос: обзор матча 22 января 2022
Ионикос
22.01.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
38'
А. Канталапьерда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Панатинаикос
90'
+2
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
88'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Л. Вильяфаньес
Замена
E. Matsoukas
️️️️
Х. Альберто Каньяс
82'
Желтая карточка
А. Аосман
81'
Замена
В. Манцис
️️️️
Тюрам
66'
66'
Замена
С. Паласиос
️️️️
М. Витал
66'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Карлитос
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
63'
Желтая карточка
Р. Ленис
42'
39'
Желтая карточка
А. Канталапьерда
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Канталапьерда
Пас отдал
Л. Вильяфаньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
8
Далсью
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
10
Карлитос
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
3-4-4
19
Чигринский
22
Мигас
15
Валерианос
15
Ромао
15
Аосман
29
Ленис
8
Далсью
1
Хутесиотис
34
Тюрам
87
Каньяс
31
Санчес
3-1-2-4
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
8
Маурисио
21
Перес
10
Витал
10
Канталапьерда
19
Вильяфаньес
27
Хуанкар
10
Карлитос
34
Тюрам
14
Манцис
14
Манцис
34
Тюрам
87
Каньяс
20
20
87
Каньяс
19
Вильяфаньес
14
Александропулос
14
Александропулос
19
Вильяфаньес
10
Витал
34
Паласиос
34
Паласиос
10
Витал
10
Карлитос
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
10
Карлитос
Остались в запасе
Ионикос
Панатинаикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Ионикос - Панатинаикос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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