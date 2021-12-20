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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Ионикос
Арис - Ионикос: обзор матча 20 декабря 2021
Арис
20.12.2021, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Ионикос
48'
А. Камара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Ионикос
88'
Замена
N. Vafeas
️️️️
Г. Мигас
88'
Замена
E. Matsoukas
️️️️
Х. Альберто Каньяс
Замена
C. Lopez
️️️️
А. Камара
88'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Д. Мансини
87'
Замена
К. Ганя
️️️️
Лумор
78'
Замена
D. Manos
️️️️
Х. Матилья
77'
Желтая карточка
Лумор
76'
Замена
Б. Гама
️️️️
Х. Итурбе
65'
Желтая карточка
Д. Мансини
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Камара
48'
25'
Желтая карточка
Д. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
11
Хуан Итурбе
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
8
Далсью
ЦП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Арис
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Ионикос
33
Nikos Moustakis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
4-4-2
23
Хулиан
66
Сакич
14
Брабец
15
Лумор
4
Фабиано
88
5
Ндиайе
7
Мансини
8
Матилья
33
Камара
11
Итурбе
3-3-5
22
Мигас
19
Чигринский
15
Валерианос
15
Ромао
29
Ленис
8
Далсью
1
Хутесиотис
31
Санчес
87
Каньяс
26
Кабрал
27
11
Итурбе
16
Гама
16
Гама
11
Итурбе
15
Лумор
11
Ганя
11
Ганя
15
Лумор
8
Матилья
9
9
8
Матилья
33
Камара
11
11
33
Камара
7
Мансини
18
Бертольо
18
Бертольо
7
Мансини
22
Мигас
2
2
22
Мигас
87
Каньяс
20
20
87
Каньяс
Остались в запасе
Арис
Ионикос
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
33
Nikos Moustakis
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Остались в запасе
33
Nikos Moustakis
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Арис - Ионикос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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