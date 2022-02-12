Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Ионикос
Астерас - Ионикос: обзор матча 12 февраля 2022
Астерас
12.02.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Ионикос
90+9'
Х. Регис
63'
А. Аосман (П)
67'
Р. Ленис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Ионикос
ГОЛ! 1:2!
Х. Регис
90'
+9
85'
Замена
V. Platellas
️️️️
А. Аосман
Замена
Х. Регис
️️️️
Сито
81'
Замена
Л. Тилика
️️️️
G. Christopoulos
81'
Замена
А. Бенито
️️️️
А. Риера
81'
73'
Замена
Г. Валерианос
️️️️
Р. Ленис
67'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ленис
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Аосман
57'
Желтая карточка
N. Vafeas
Желтая карточка
К. Сони
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
40
Сито
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
8
Далсью
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
7
Лео Тилика
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Ионикос
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
0
V. Platellas
ЦФ
2-2-5
2
Кармона
22
8
Мунафо
6
5
19
Кастаньо
24
Альварес
23
Риера
10
Сони
1-4-5
2
15
Аосман
8
Далсью
15
Ромао
29
Ленис
87
Каньяс
14
Манцис
1
Хутесиотис
31
Санчес
20
6
6
22
7
Тилика
7
Тилика
22
40
Сито
20
Регис
20
Регис
40
Сито
23
Риера
22
Бенито
22
Бенито
23
Риера
29
Ленис
15
Валерианос
15
Валерианос
29
Ленис
15
Аосман
0
0
15
Аосман
Остались в запасе
Астерас
Ионикос
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Остались в запасе
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Астерас - Ионикос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
Новости команд
Все
Астерас
Ионикос
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+