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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - АЕК
Ионикос - АЕК: обзор матча 16 декабря 2021
Ионикос
16.12.2021, четверг, 20:30
Греция. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
21'
П. Манталос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ионикос - АЕК
90'
+2
Замена
Г. Митоглу
️️️️
С. Цубер
Замена
Д. Кабрал
️️️️
Х. Альберто Каньяс
85'
83'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
Н. Амрабат
83'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
С. Араухо
70'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
П. Манталос
70'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Ле Таллек
32'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
21'
ГОЛ! 0:1!
П. Манталос
Пас отдал
К. Мишелен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
8
Далсью
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Ионикос
33
Nikos Moustakis
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
АЕК
2
Марио Митай
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
3-4-4
15
Валерианос
19
Чигринский
2
29
Ленис
6
8
Далсью
15
Аосман
2
1
Хутесиотис
31
Санчес
87
Каньяс
4-1-4-1
16
Цинтотас
22
Мишелен
33
Цавеллас
22
Враньеш
28
Хаджусафи
6
Ле Таллек
20
Манталос
39
Амрабат
4
Шиманьски
7
Цубер
21
Араухо
87
Каньяс
26
Кабрал
26
Кабрал
87
Каньяс
7
Цубер
24
Митоглу
24
Митоглу
7
Цубер
39
Амрабат
7
Йевтич
7
Йевтич
39
Амрабат
6
Ле Таллек
28
Шахов
28
Шахов
6
Ле Таллек
21
Араухо
17
Ансарифард
17
Ансарифард
21
Араухо
20
Манталос
99
Гарсия
99
Гарсия
20
Манталос
Остались в запасе
Ионикос
АЕК
33
Nikos Moustakis
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
2
Марио Митай
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
22
Муамер Танкович
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Остались в запасе
33
Nikos Moustakis
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
2
Марио Митай
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
22
Муамер Танкович
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Аргириос Янникис
Статистика матча Ионикос - АЕК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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