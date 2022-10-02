Габриэль Тота - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Тота
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 октября 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Тота
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 октября 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Коритиба (Коритиба)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|23.10.2022
|82' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|17.10.2022
|90' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.10.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|05.10.2022
|66' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.10.2022
|1' -76'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|37'
|29.09.2022
|85' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|15.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|83' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|12.04.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)