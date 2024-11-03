Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирилл Фатеев - статистика

Завершил карьеру
19 февраля 2002 (24)
#52 | Нападающий
181 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо СПб
18
1
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо СПб
1 : 1
03.11.2024
Балтика-2
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Знамя Труда
0 : 3
27.10.2024
Динамо СПб
46' - 90'
58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо СПб
3 : 2
19.10.2024
Енисей-М
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо СПб
3 : 0
05.10.2024
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 2
28.09.2024
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
1 : 2
22.09.2024
Динамо СПб
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
2 : 2
14.09.2024
Динамо-2
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Сатурн
4 : 3
09.09.2024
Динамо СПб
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Динамо СПб
0 : 2
31.08.2024
Иркутск
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Динамо СПб
1 : 1
17.08.2024
Зенит-2
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Звезда
1 : 7
10.08.2024
Динамо СПб
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Динамо СПб
0 : 2
04.08.2024
Родина-М
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо СПб
0 : 1
06.07.2024
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
0 : 2
01.07.2024
Динамо СПб
1' - 54'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
2 : 1
25.06.2024
Торпедо Вл
1' - 60'
59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
3 : 1
19.06.2024
Динамо СПб
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
3 : 1
08.06.2024
Динамо Вг
73' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо-2
5 : 2
01.06.2024
Динамо СПб
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 2
25.05.2024
Сатурн
1' - 41'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Иркутск
3 : 3
19.05.2024
Динамо СПб
1' - 62'
32, 36'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Зенит-2
1 : 0
05.05.2024
Динамо СПб
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Динамо СПб
2 : 0
27.04.2024
Звезда
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Родина-М
2 : 0
21.04.2024
Динамо СПб
82' - 90'
87'
Главные новости
⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
1
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
2
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+