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Андрей Говоров
Статистика
Андрей Говоров - статистика
Завершил карьеру
13 октября 1984 (41), Москва
#20 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
25
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 35 тур
Химки
3 : 1
24.10.2011
Торпедо Вл
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 34 тур
КАМАЗ
1 : 1
17.10.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Мордовия
2 : 1
14.10.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
1 : 1
06.10.2011
Волгарь
1' - 89'
78'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
3 : 1
25.09.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Балтика
4 : 1
22.09.2011
Химки
52' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
1 : 0
15.09.2011
Луч
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Химки
2 : 1
12.09.2011
СКА-Хабаровск
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
2 : 0
06.09.2011
Факел
46' - 90'
52'
89'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Химки
2 : 1
01.09.2011
Черноморец
62' - 90'
77'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Оренбург
1 : 2
22.08.2011
Химки
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
0 : 1
11.07.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1 : 3
27.06.2011
Cибирь
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
1 : 0
24.06.2011
Енисей
1' - 62'
11'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо Вл
3 : 3
14.06.2011
Химки
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Химки
0 : 3
07.06.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
0 : 6
04.06.2011
Мордовия
1' - 51'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
27.05.2011
Химки
1' - 39'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Химки
2 : 2
17.05.2011
Торпедо
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
2 : 1
18.04.2011
Оренбург
1' - 28'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химки
3 : 1
15.04.2011
Урал
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Динамо Бр
4 : 2
07.04.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
2 : 0
04.04.2011
Шинник
1' - 88'
60'
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