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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Мордовия
Химки - Мордовия: обзор матча 04 июня 2011
Химки
04.06.2011, суббота, 16:30
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 6
Завершен
Мордовия
13'
Г. Асеведо
24'
Г. Асеведо
45'
М. Рогов
69'
К. Панченко
79'
Э. Танделов (П)
84'
Д. Смирнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Мордовия
Желтая карточка
Е. Шпедт
ГОЛ! 0:6!
Д. Смирнов
Красная карточка
Д. Белоцерковский
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Э. Танделов
Замена
П. Дорохин
️️️️
М. Рогов
Замена
Д. Белоцерковский
️️️️
В. Гогберашвили
ГОЛ! 0:4!
К. Панченко
Желтая карточка
М. Рогов
Замена
К. Кролевец
️️️️
Н. Тюнин
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Э. Танделов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
В. Воскобойников
️️️️
А. Говоров
Замена
Е. Шпедт
️️️️
Э. Саджая
Замена
А. Дутов
️️️️
Г. Асеведо
ГОЛ! 0:3!
М. Рогов
Вторая желтая
И. Шестаков
Желтая карточка
И. Шестаков
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Желтая карточка
С. Козко
Пенальти не реализован!
Г. Асеведо
ГОЛ! 0:2!
Г. Асеведо
13'
ГОЛ! 0:1!
Г. Асеведо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Сергей Козко
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
20
Андрей Говоров
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
30
Герсон Асеведо
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Химки
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
8
Кирилл Кролевец
ЦП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Мордовия
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
3-3-2-2
1
Козко
20
Саджая
88
Наваловский
24
Мирошниченко
87
Гогберашвили
4
Тюнин
23
Земченков
22
Шестаков
77
Романенко
9
Мамтов
20
Говоров
3-4-2
24
Зайцев
4
Степанец
3
Мулдаров
87
Симчевич
9
Мухаметшин
30
Асеведо
40
Кулешов
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
87
Гогберашвили
29
Белоцерковский
29
Белоцерковский
87
Гогберашвили
4
Тюнин
8
Кролевец
8
Кролевец
4
Тюнин
20
Саджая
5
Шпедт
5
Шпедт
20
Саджая
20
Говоров
9
Воскобойников
9
Воскобойников
20
Говоров
9
Мухаметшин
17
Танделов
17
Танделов
9
Мухаметшин
30
Асеведо
66
Дутов
66
Дутов
30
Асеведо
23
Мухаметшин
24
Смирнов
24
Смирнов
23
Мухаметшин
31
Рогов
21
Дорохин
21
Дорохин
31
Рогов
Остались в запасе
Химки
Мордовия
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Химки - Мордовия
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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